Судья шоу "Танцы со звездами" Кухар подколола саму себя шуткой

Екатерина Кухар самокритично отнеслась к своему поведению.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар известна своими замечаниями в адрес участников проекта "Танцы со звездами". Колкие комментарии, завуалированный сарказм, резкая критика в адрес конкурсантов - и многие поклонники проекта уже не скрывают своего осуждающего отношения к звездной судье.

Известная балерина решила немного подколоть саму себя, выложив в сториз личной страницы в соцсети Инстаграм картинку с надписью, которая ярко охарактеризовала непростой характер примы.

"Согласитесь, лучше уж пусть женщина говорит черт знает что..., чем молчит знает о чем..." - написала Кухар.

Вспомним, что более запоминающимися на проекте "Танцы со звездами" стали перепалки балерины с участницей шоу, украинской телеведущей Ольгой Фреймут. В одном из эфиров судья описала танец для тела Ольги как "пожизненное заключение", а ее ноги "не слушаются команды мозга". В следующем выпуске телеведущая подарила Екатерине ножницы, чтобы та "отрезала себе язык".

Многие зрители явно не готовы простить Кухар за ее резкие высказывания в адрес конкурсантов. В одной из публикация в Инстаграме Екатерина нарвалась на критику после ее конфликта с Фреймут.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на небольшие ссоры в прямом эфире, Екатерина Кухар и Ольга Фреймут являются хорошими друзьями.