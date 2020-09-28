Это уже перебор: Фреймут упрекнули в недостойном поведении на "Танцях з зірками"

На днях, 27 сентября, состоялся пятый выпуск шоу "Танцы со звездами-2020". В этом эфире снова не обошлось без перепалки между жюри проекта Екатериною Кухар и звездной участницей Ольгой Фреймут.

Известная телеведущая Ольга Фреймут, которая совсем недавно вылечилась от коронавирусной инфекции, вернулась к полноценному участию в развлекательном шоу "Танцы со звездами-2020".

Не успела ведущая отойти от разногласий с примой-балериной Екатериною Кухар, как снова Фреймут неприятно удивила своих поклонников новой выходкой в прямом эфире проекта.

View this post on Instagram A post shared by FreimutOlia (@freimutolia) on Sep 27, 2020 at 1:33pm PDT

Страсти между представительницами украинского шоу-бизнеса накаляются до предела. В этот раз после сдержанной критики в адрес танца Ольги Фреймут и Ильи Падзины - звездная участница подарила судье ножницы. При этом намекнула, чтобы именитая прима "обрезала себе язычок". А вот коллеге Кухар, Владу Яме, телеведущая подарила книгу по этикету, отметив, что мужчинам негоже критиковать женщин.

На официальной странице Ольги Фреймут в Инстаграме после выпуска появилось множество комментариев от подписчиков, которые негативно отозвались о таких "подарках" людям, пытающимся помочь участникам своей объективной критикой и профессиональными советами.

Но были и такие подписчики Ольги Фреймут, которые похвалили участников за их танец и посоветовали не обращать внимание на критику судей: "Олечка, какой эфир подряд, вы поражаете своим профессионализмом во всем..не принимайте близко к сердцу, то что говорят о вас..идите только вперед,а мы Вам чем сможем поможем", "Ольга вы просто супер и вы уже победили!!!", "Очень красиво".

Напомним, что впервые Ольга Фреймут поссорилась с Екатериной Кухар сразу после того, как телеведущая вышла на паркет после болезни. Тогда на критику танца звездная участница не смогла промолчать, и посоветовала балерине пойти в церковь и покаяться.