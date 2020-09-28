"Деревянных" тянут до финала: пятый эфир шоу "Танці з зірками" закончился скандалом

В это воскресенье, 27 сентября, на телеканале "1+1" прошел 5 выпуск развлекательного проекта "Танцы со звездами-2020".

В течение последней недели участники развлекательного шоу "Танцы со звездами-2020" готовили для зрителей новые постановки и перевоплощения. Темой пятого выпуска стало мировое кино.

Отметим, что прямой эфир начался с минуты молчания памяти погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

В пятом прямом эфире "Танцев со звездами" судьей-джокером станет MONATIK. Известному шоумену Дмитрию Танковичу досталась роль ведущего на звездном балконе.

Во время эфира стало известно, что Олег Винник и Алена Шоптенко заболели COVID-19 и не смогут выйти на паркет.

Смотрите выступление звездных участников в "Танцах со звездами-2020"

Арам Арзуманян и Тоня Руденко - "Микки и Минни Маус"

Тарас Цимбалюк и Яна Заец - "Титаник"

Санта Димопулос и Максим Леонов - "Жасмин и Алладин"

Сергей Мельник и Аделина Дели - "В джазе только девушки"

Юлия Санина и Дмитрий Жук - "Аватар"

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко - "Девять с половиной недель"

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - "Приключения Буратино"

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - "Чип и Дэйл"

Позитив и Юлия Сахневич - "Эдвард Руки-ножницы"

Ольга Фреймут и Илья Падзина - "Дневник Бриджит Джонс"

По результатам голосования шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Сам актер в своей речи поблагодарил всех поклонников, коллег и организаторов шоу "Танцы со звездами 2020".

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Sep 27, 2020 at 2:15pm PDT

Зрители, которые смотрели вчерашний выпуск, осудили вылет сильных и достойных танцовщиков: "Как так?! Несправедливо! Они танцевали лучше, чем некоторые пары!", "Что за бред? Они станцевали явно лучше, чем на 7, 8! Судьи", "Жесть. Арам танцует просто офигенно! А Фреймут пора домой", "Дальше можно не смотреть. Это открытие этого шоу! Единственный человек, за которым было интересно наблюдать! Человек, который с танцами никак не связан, но танцевал очень хорошо и постоянно в этом развивался! Арам, Вы шикарны! Мы от Вас в восторге!"

Напомним, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели коронавирусом. В комментариях поклонники сочувствую паре и желают скорейшего выздоровления. Но есть и такие пользователи, которые против записанных выступлений, а также заявляют, что больше не будут голосовать за пару №14.