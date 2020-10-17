"Вечер Сердючки" и Горбачева: что обещает новый выпуск "Танців з зірками-2020"

Организаторы шоу "Танцы со звездами-2020" обещают невероятный восьмой эфир развлекательного проекта.

В новом выпуске юбилейного 10 сезона популярного талант-шоу "Танцы со звездами-2020" состоится особенный вечер - "Вечер Сердючки"!

В это воскресение, 18 октября, все звездные участники шоу будут танцевать под легендарные хиты VERKA SERDUCHKA, но только в новом звучании. Также известная артистка станет четвертой приглашенной судьей и вместе с Екатериной Кухар, Владом Ямой и Григорием Чапкисом будет оценивать выступления участников.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 16, 2020 at 7:55am PDT

Кроме этого, в воскресенье встречать пары на звездном балконе будет украинская певица, телеведущая Ольга Горбачева.

View this post on Instagram A post shared by Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) on Oct 16, 2020 at 6:08am PDT

Ранее "Телеграф" писал о том, что седьмой выпуск проекта "Танцы со звездами-2020" не покинула ни одна пара. Это стало возможным только из-за окончательного ухода певца Олега Винника и его партнерши Алены Шоптенко, которая заявила, что это был последний раз, когда она участвовала в проекте.

Восьмой выпуск 10 сезона "Танцев со звездами-2020" вы сможете увидеть уже завтра, в 21.00 на телеканале "1+1"!