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Это был последний сезон: Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"

Это был последний сезон: Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Танцовщица решила, что это был ее последний сезон в танцевальном шоу.

4 октября пара Алена Шоптенко и Олег Винник была дисквалифицирована с шоу "Танцы со звездами" из-за пропуска двух эфиров подряд. поклонники Винника целую неделю атаковали "1+1" просьбами вернуть певца в шоу, и продюсеры даже были готовы согласиться, однако решение не возвращаться принял сам Олег, отметив что это будет не честно по отношению к остальным участникам . 

А вчера, 12 октября, на своей странице в Инстраграме это решение прокомментировала и хореограф Алена Шоптенко. Как оказалось, танцовщица еще до начала сезона для себя решила, что это ее последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. 

"Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон" - сообщила Алена.

Шоптенко отметила, что жалеет только о том, что ее партнер, Олег Винник, не успел раскрыть весь свой потенциал и показать все, на что способен. Она также добавила, что их четыре танца останутся в ее сердце навсегда. 

 
 
 
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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Поклонники танцовщицы засыпали ее в комментариях "грустными" сообщениями. Фаны не хотят отпускать Алену из шоу и уже пророчат ей судейское кресло - "Ждём вас в судейском кресле, не как приглашённый судья, а на постоянной основе", "Будет очень Вас не хватать!", "Оленочко!!! Ваше місце в суддівському кріслі!", "Пропало желание смотреть дальше шоу без вашего с Олегом участием", "Вы лучшие!!".

Ранее, "Телеграф" писал, что поклонники шоу жалуются на беспредел, который организаторы шоу продолжают "вводить" на "Танцях з зірками".

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Танцы со звездами, Алена Шоптенко, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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