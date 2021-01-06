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Среда, 06.01.2021
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Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)

Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф

Рождество, которое отмечается в ночь с 6 на 7 января, принято встречать в семейном кругу за праздничным столом. Представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают все рождественские праздники.

На своих страницах в Инстаграме украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством и оставили теплые пожелания своим фанатам.

Красивые рождественские колядки на русском и украинском языках

Как встречают это большое семейное торжество украинские знаменитости,  и чего желают своим поклонникам?

Наталья Могилевская

Ольга Фреймут

 
 
 
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Екатерина Кухар

Маша Ефросинина

 
 
 
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Настя Каменских

 
 
 
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Свое ближе: рождественские песни и колядки от украинских музыкантов (видео)

Злата Огневич

 
 
 
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DZIDZIO

 
 
 
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Леся Никитюк

 
 
 
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Арам Арзуманян

 
 
 
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Елена Зеленская

 
 
 
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Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах отдыхают известные представители украинского шоу-бизнеса на новогодних праздниках.

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Все по теме:

Знаменитости, Наталья Могилевская, Поздравление, Настя Каменских, Ольга Фреймут, Маша Ефросинина, Рождество, Злата Огневич, Сочельник, Святой вечер, DZIDZIO, Леся Никитюк, Екатерина Кухар, Елена Зеленская, Арам Арзуманян.

Автор:

Телеграф
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