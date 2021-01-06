Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)

Рождество, которое отмечается в ночь с 6 на 7 января, принято встречать в семейном кругу за праздничным столом. Представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают все рождественские праздники.
На своих страницах в Инстаграме украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством и оставили теплые пожелания своим фанатам.
Как встречают это большое семейное торжество украинские знаменитости, и чего желают своим поклонникам?
Наталья Могилевская
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Ольга Фреймут
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Екатерина Кухар
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Маша Ефросинина
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Настя Каменских
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Злата Огневич
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DZIDZIO
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Леся Никитюк
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Арам Арзуманян
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Елена Зеленская
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Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах отдыхают известные представители украинского шоу-бизнеса на новогодних праздниках.