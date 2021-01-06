Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)

Рождество, которое отмечается в ночь с 6 на 7 января, принято встречать в семейном кругу за праздничным столом. Представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают все рождественские праздники.

На своих страницах в Инстаграме украинские знаменитости поздравили всех с Рождеством и оставили теплые пожелания своим фанатам.

Как встречают это большое семейное торжество украинские знаменитости, и чего желают своим поклонникам?

Наталья Могилевская

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Ольга Фреймут

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Екатерина Кухар

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Маша Ефросинина

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Настя Каменских

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Злата Огневич

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DZIDZIO

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Леся Никитюк

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Арам Арзуманян

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Елена Зеленская

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Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких местах отдыхают известные представители украинского шоу-бизнеса на новогодних праздниках.