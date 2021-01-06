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Среда, 06.01.2021
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Красивые рождественские колядки на русском и украинском языках

Красивые рождественские колядки на русском и украинском языках
18:54 Сегодня Телеграф

Колядки - одна из главных украинских традиций на рождественские праздники. Колядовать принято с вечера 6 января (Рождественский Сочельник) до вечера 7 января.

О том, как правильно гадать на Рождество - читайте здесь.

Не забудьте поздравить своих самых дорогих и любимых людей со светлым праздником Рождества Христова!

Свое ближе: рождественские песни и колядки от украинских музыкантов (видео)

Хотите на Рождество порадовать близких и друзей?

"Телеграф" предлагает вам красивые колядки для детей и взрослых на русском и украинском языках, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.

Рождество 2021: детские колядки на украинском языке

Больше колядок на украинском языке - ищите в материалах "Телеграфа".

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Все по теме:

Рождество, Стихи, Сочельник, Колядки, Открытки.

Автор:

Телеграф
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