Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото

Уже через несколько дней Рождество и традиционно в Сочельник на столе должно быть двенадцать постных блюд. Предлагаем вам наш вариант постного меню.

1. Кутья

Иингредиенты:

200 г пшеницы;

150 г сухофруктов или цукатов;

100 г изюма;

50 г мака;

100 г грецких орехов;

3-4 ст.л. меда.

Приготовление:

Пшеницу промыть и замочить на несколько часов. Затем слить воду и отварить в чистой воде на медленном огне.

Мак залить кипятком на ночь. Утром максимально слить воду и перетереть мак в ступе или помолоть с помощью кухонного комбайна.

Изюм промыть и залить горячей водой на 20 минут. Затем воду слить.

Сухофрукты промыть, посушить и порезать на кусочки. Орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке и также измельчить.

Сваренную пшеницу выложить в посуду для подачи, добавить мак, изюм, сухофрукты и цукаты, орехи и мед. Перемешать все ингредиенты и праздничная кутья готова.

2. Пампухи

Ингредиенты:

200 мл теплой воды;

2 ст.л. сахара;

30 г прессованных дрожжей;

масло;

картофельное пюре (жидкое);

мука

Приготовление:

Дрожжи и 200 мл теплой воды размешать до однородности. Добавить 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки муки. Оставить в теплом месте на 10 минут.

Затем добавить картофельное пюре жидкой консистенции. И добавить стакан муки. Все размешать и оставить на час в теплом месте. Масса должна увеличиться вдвое.

Небольшими порциями добавлять муку и замесить тесто. А чтобы оно не липло к рукам постоянно смазывать руки маслом.

Поставить тесто на полчаса в теплое место и накрыть полотенцем.

Затем раскатать тесто толщиной 3 см и стаканом вырезать пампушки. Оставить еще на 10-15 минут, чтобы подошли.

Жарить в масле с двух сторон.

3. Красный борщ с грибами

Ингредиенты:

2-3 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 свекла;

100 г шампиньонов;

100 г фасоли;

томатная паста;

уксус;

соль, перец;

масло;

лавровый лист;

зелень.

Приготовление:

Фасоль залить на ночь водой. Утром воду слить и отварить до готовности. Овощи почистить и помыть. Картофель нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть на терке, лук порезать мелко. Грибы помыть, почистить и нарезать тонкими кусочками.

В кастрюлю налить воду, добавить 2-3 листочка лаврового листа и варить в ней нарезанный картофель.

Между тем натертую свеклу поджарить на сковороде 4-5 минут и добавить в кастрюлю к картофелю. Туда же добавить 2 ст.л. уксуса (кислота сохранит яркий цвет свеклы).

На той же сковороде пожарить морковь, добавить лук и шампиньоны. Добавить томатную пасту и потушить 2-3 минуты на среднем огне. Затем добавить зажарку в кастрюлю.

Добавить отваренную фасоль в почти готовый борщ. По вкусу посолить и поперчить. Варить на умеренном огне 10-15 минут. В конце посыпать зеленью. И готово!

4. Салат из свеклы с сыром Фета

Ингредиенты:

1 свекла (большая);

100 г сыра Фета;

150 г грецких орехов;

масло;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу запечь в духовке. Охладить, очистить и натереть и терке. Орехи измельчить. Сыр нарезать на кубики.

Орехи высыпать к натертой свекле. Посолить, поперчить по вкусу и полить маслом. Хорошо размешать и сверху посыпать сыром Фета.

Приятного аппетита!

5. Салат с грибами и фасолью

Ингредиенты:

3 картофелины;

150 г шампиньонов;

100 г фасоли;

1 морковка;

зеленый лук;

соль, перец по вкусу;

масло.

Приготовление:

Картофель и морковь отварить. Охладить, очистить и нарезать кубиками.

Грибы поджарить на сковороде. Фасоль отварить в подсоленной воде и охладить. Зеленый лук мелко нарезать.

Смешать все ингредиенты. Добавить соль, перец, масло и размешать. Сверху посыпать зеленым луком. Можна подавати теплым.

6. Картофель по-деревенски

Ингредиенты:

500 г картофеля;

масло;

соль;

специи (паприка, куркума, прованские травы).

Приготовление:

Картофель хорошо помыть и нарезать на длинные кусочки. Для этого картофель разрезать пополам и каждую половинку разрезать на три части.

Выложить нарезанный картофель в глубокую посуду, посыпать солью, перцем, специями и полить маслом. Хорошо размешать и выложить на пергамент так, чтобы каждый кусочек лежал отдельно.

Выпекать до готовности при 180 градусах.

7. Рыбные котлеты

Ингредиенты:

600-700 г филе рыбы (хек, минтай, щука);

200 г лука;

1 ст.л. манной крупы;

Соль, перец по вкусу;

лимон;

Пряности для рыбы (кориандр, куркума, молотый мускатный орех, карри);

мука.

Приготовление:

Лук очистить и помыть, нарезать небольшими кусочками. Очищенное филе вместе с луком пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить соль, перец, специи по вкусу, манную крупу и хорошо вымешать. С образованного фарша сформировать небольшие шарики и слегка их приплюснуть.

Обвалять шарики в муке и жарить с двух сторон на разогретой сковороде с маслом.

8. Вареники с капустой и картошкой

Ингредиенты:

Для теста:

3 ст просеянной муки;

3 ст.л. масла;

1 ст. кипятка;

щепотка соли.

Для начинки:

картофельное пюре;

тушеная капуста.

Приготовление:

Три стакана муки высыпать в миску, добавить немного соли и залить таким же стаканом кипятка. Осторожно смешать ложкой, а затем перемешать тесто руками. До почти готового теста добавить масло. Сформировать шар и оставить тесто на несколько минут.

Раскатать тесто толщиной 1 см, вырезать стаканом кружочек и сформировать вареник с начинкой.

Варить в подсоленной воде до готовности.

9. Маринованный сельдь

Ингредиенты:

1 замороженный сельдь;

1 л. воды;

1,5 ст.л. соли;

1 ст.л. сахара;

лавровый лист;

3 горошины душистого перца;

1 бутон гвоздики.

Приготовление:

Сельдь разморозить при комнатной температуре. Очистить, удалить кости и нарезать на кусочки.

В кастрюлю налить воду, добавить все специи и довести до кипения. Полностью охладить. Рыбу выложить в герметичный контейнер и залить ее маринадом.

ставить в холодильнике на 2-3 дня.

10. Соленья

На столе в Сочельник обычно присутствуют соленья (огурцы, помидоры, капуста, морковь и даже баклажаны), которые готовятся заранее.

11. Компот

Ингредиенты:

300 г сухофруктов (чернослив, яблоки, груши, курага, изюм);

3-4 л воды;

сахар или мед по вкусу.

Приготовление:

Сухофрукты промыть и залить на 15 минут теплой водой, затем воду слить.

Воду налить в кастрюлю, добавить промытые сухофрукты и варить на медленном огне 15-20 минут. Немного охладить компот и добавить мед или сахар. Узвар подавать к столу охлажденным.

12. Запеченные яблоки с пряностями

Ингредиенты:

5-6 средних яблок;

мед;

орехи;

пряности (корица, кардамон, гвоздика).

Приготовление:

Яблоки хорошо промыть и просушить. Вырезать хвостик и сердцевину так, чтобы толщина стенки яблока была примерно 1-1,5 см.

Орехи измельчить. Пряности помолоть. Смешать мед, пряности и орехи и выложить в середину яблока.

Запекать в духовке 10 минут при 160 градусах.

Автор: Яна Мосийчук