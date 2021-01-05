Какие 12 постных блюд приготовить на Сочельник: полный список, рецепты и фото

Уже через несколько дней Рождество и традиционно в Сочельник на столе должно быть двенадцать постных блюд. Предлагаем вам наш вариант постного меню.
Иингредиенты:
Приготовление:
Пшеницу промыть и замочить на несколько часов. Затем слить воду и отварить в чистой воде на медленном огне.
Мак залить кипятком на ночь. Утром максимально слить воду и перетереть мак в ступе или помолоть с помощью кухонного комбайна.
Изюм промыть и залить горячей водой на 20 минут. Затем воду слить.
Сухофрукты промыть, посушить и порезать на кусочки. Орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке и также измельчить.
Сваренную пшеницу выложить в посуду для подачи, добавить мак, изюм, сухофрукты и цукаты, орехи и мед. Перемешать все ингредиенты и праздничная кутья готова.
Ингредиенты:
Приготовление:
Дрожжи и 200 мл теплой воды размешать до однородности. Добавить 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки муки. Оставить в теплом месте на 10 минут.
Затем добавить картофельное пюре жидкой консистенции. И добавить стакан муки. Все размешать и оставить на час в теплом месте. Масса должна увеличиться вдвое.
Небольшими порциями добавлять муку и замесить тесто. А чтобы оно не липло к рукам постоянно смазывать руки маслом.
Поставить тесто на полчаса в теплое место и накрыть полотенцем.
Затем раскатать тесто толщиной 3 см и стаканом вырезать пампушки. Оставить еще на 10-15 минут, чтобы подошли.
Жарить в масле с двух сторон.
Ингредиенты:
Приготовление:
Фасоль залить на ночь водой. Утром воду слить и отварить до готовности. Овощи почистить и помыть. Картофель нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть на терке, лук порезать мелко. Грибы помыть, почистить и нарезать тонкими кусочками.
В кастрюлю налить воду, добавить 2-3 листочка лаврового листа и варить в ней нарезанный картофель.
Между тем натертую свеклу поджарить на сковороде 4-5 минут и добавить в кастрюлю к картофелю. Туда же добавить 2 ст.л. уксуса (кислота сохранит яркий цвет свеклы).
На той же сковороде пожарить морковь, добавить лук и шампиньоны. Добавить томатную пасту и потушить 2-3 минуты на среднем огне. Затем добавить зажарку в кастрюлю.
Добавить отваренную фасоль в почти готовый борщ. По вкусу посолить и поперчить. Варить на умеренном огне 10-15 минут. В конце посыпать зеленью. И готово!
Ингредиенты:
Приготовление:
Свеклу запечь в духовке. Охладить, очистить и натереть и терке. Орехи измельчить. Сыр нарезать на кубики.
Орехи высыпать к натертой свекле. Посолить, поперчить по вкусу и полить маслом. Хорошо размешать и сверху посыпать сыром Фета.
Приятного аппетита!
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофель и морковь отварить. Охладить, очистить и нарезать кубиками.
Грибы поджарить на сковороде. Фасоль отварить в подсоленной воде и охладить. Зеленый лук мелко нарезать.
Смешать все ингредиенты. Добавить соль, перец, масло и размешать. Сверху посыпать зеленым луком. Можна подавати теплым.
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофель хорошо помыть и нарезать на длинные кусочки. Для этого картофель разрезать пополам и каждую половинку разрезать на три части.
Выложить нарезанный картофель в глубокую посуду, посыпать солью, перцем, специями и полить маслом. Хорошо размешать и выложить на пергамент так, чтобы каждый кусочек лежал отдельно.
Выпекать до готовности при 180 градусах.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лук очистить и помыть, нарезать небольшими кусочками. Очищенное филе вместе с луком пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить соль, перец, специи по вкусу, манную крупу и хорошо вымешать. С образованного фарша сформировать небольшие шарики и слегка их приплюснуть.
Обвалять шарики в муке и жарить с двух сторон на разогретой сковороде с маслом.
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Приготовление:
Три стакана муки высыпать в миску, добавить немного соли и залить таким же стаканом кипятка. Осторожно смешать ложкой, а затем перемешать тесто руками. До почти готового теста добавить масло. Сформировать шар и оставить тесто на несколько минут.
Раскатать тесто толщиной 1 см, вырезать стаканом кружочек и сформировать вареник с начинкой.
Варить в подсоленной воде до готовности.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сельдь разморозить при комнатной температуре. Очистить, удалить кости и нарезать на кусочки.
В кастрюлю налить воду, добавить все специи и довести до кипения. Полностью охладить. Рыбу выложить в герметичный контейнер и залить ее маринадом.
ставить в холодильнике на 2-3 дня.
На столе в Сочельник обычно присутствуют соленья (огурцы, помидоры, капуста, морковь и даже баклажаны), которые готовятся заранее.
Ингредиенты:
Приготовление:
Сухофрукты промыть и залить на 15 минут теплой водой, затем воду слить.
Воду налить в кастрюлю, добавить промытые сухофрукты и варить на медленном огне 15-20 минут. Немного охладить компот и добавить мед или сахар. Узвар подавать к столу охлажденным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Яблоки хорошо промыть и просушить. Вырезать хвостик и сердцевину так, чтобы толщина стенки яблока была примерно 1-1,5 см.
Орехи измельчить. Пряности помолоть. Смешать мед, пряности и орехи и выложить в середину яблока.
Запекать в духовке 10 минут при 160 градусах.
Автор: Яна Мосийчук