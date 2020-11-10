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Хюррем-султан из «Великолепного века» во второй раз выходит замуж

Хюррем-султан из «Великолепного века» во второй раз выходит замуж
Обновлено 14:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Актриса, сыгравшая роль Хюррем-султан в популярном турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли во второй раз выходит замуж. Об этом она лично сообщила изданию Hürriyet.

Также знаменитость ждет ребенка от будущего супруга. Девушка находится на седьмом месяце беременности. Актриса станет мамой еще одной девочки.

 
 
 
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Имя своего возлюбленного Узерли называть не стала, но известно, что ее будущий супруг американский бизнесмен.

Свадьбу они должны были сыграть раньше, но пандемия внесла свои коррективы в их планы. Новую дату бракосочетания знаменитость не назвала, только отметила что не хочет приглашать на свадьбу всего лишь 20−30 человек. Обещает всю церемонию быть в защитной маске.

Напомним, что Мерьем Узерли воспитывает шестилетнюю дочь, от первых отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" сообщал, что голливудский актер Генри Голдинг вскоре впервые станет отцом.

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Мерьем Узерли.

Автор:

Телеграф
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