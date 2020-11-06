Звезда "Безумно богатых азиатов" впервые станет отцом

Звезда фильмов «Безумно богатые азиаты» и «Рождество на двоих» актер Генри Голдинг вскоре станет отцом. Его супруга, телеведущая Лив Ло – беременна.

О счастливом событии в жизни актер сообщил на своей странице в Инстаграм.

Актер опубликовал снимок со своей супругой, сделанный на мосту с видом на осенний пейзаж. Но не красивые виды главное. Счастливый Герни обнимает Лив, у которой уже отлично видно округлившийся животик.

«2021 год уже выглядит ярче», – написал счастливый Генри Голдинг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2021 is already looking brighter Публикация от Henry Golding (@henrygolding) 5 Ноя 2020 в 8:23 PST

Аналогичное объявление на своей странице в Instagram сделала и Лив, подписав снимок: «Такую безмерную радость уже принес нам этот малыш. Теперь мы можем поделиться этим с вами".

Ранее, «Телеграф» сообщал, что мисс Украина-Вселенная 2014 Анна Андрес объявила о беременности.