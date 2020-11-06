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Звезда "Безумно богатых азиатов" впервые станет отцом

Звезда "Безумно богатых азиатов" впервые станет отцом
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда фильмов «Безумно богатые азиаты» и «Рождество на двоих» актер Генри Голдинг вскоре станет отцом. Его супруга, телеведущая Лив Ло – беременна.

О счастливом событии в жизни актер сообщил на своей странице в Инстаграм.

Актер опубликовал снимок со своей супругой, сделанный на мосту с видом на осенний пейзаж. Но не красивые виды главное. Счастливый Герни обнимает Лив, у которой уже отлично видно округлившийся животик.

«2021 год уже выглядит ярче», – написал счастливый Генри Голдинг.

 
 
 
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2021 is already looking brighter

Публикация от Henry Golding (@henrygolding)

Аналогичное объявление на своей странице в Instagram сделала и Лив, подписав снимок: «Такую безмерную радость уже принес нам этот малыш. Теперь мы можем поделиться этим с вами".

 
 
 
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Such immense joy this little one has brought us already. Now we get to share it with you We love you!

Публикация от Liv Lo Golding (@livlogolding)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что мисс Украина-Вселенная 2014 Анна Андрес объявила о беременности.

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Все по теме:

Беременность, Актер, Генри Голдинг, Лив Ло.

Автор:

Телеграф
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