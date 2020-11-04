"Мисс Украина-Вселенная 2014" впервые станет мамой (Фото)

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.

Счастливой новость будущая мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько снимков с округлившимся животиком.

«Чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошёл не зря» - написала Анна.

"Мисс Украина-Вселенная 2014" находится на 28 неделе беременности. Девушка рассказала, что узнала, что станет мамой 27 мая, и призналась, что в том день сбылась ее мечта.

Счастливый отец - французский бизнесмен Давид Барокас, с которым Анна познакомилась в 2019 году на день рождении подруги. Их отношения стремительно развивались, и спустя 2 месяца пара объявила о помолвке. 11 июля 2020 года пара связала себя узами брака.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres) 15 Июл 2020 в 7:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres) 21 Авг 2020 в 11:13 PDT

Анна Андрес - успешная украинская модель и дизайнер ювелирных украшений. Имеет свой бренд - Anna Andres Jewelry.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres) 12 Сен 2020 в 1:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres) 11 Июл 2020 в 12:23 PDT

Ранее, "Телеграф" сообщал, что звезда сериала "Клон" бразильская актриса Стефани Бриту родила первенца.