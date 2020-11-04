"Мисс Украина-Вселенная 2014" впервые станет мамой (Фото)

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014" Анна Андрес скоро станет мамой – модель беременна первенцем.
Счастливой новость будущая мамочка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько снимков с округлившимся животиком.
«Чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошёл не зря» - написала Анна.
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В 28 недель наконец-то чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний карантин прошёл не зря. Как сейчас помню этот день - 27 мая мы узнали, что наша мечта сбылась и мы ждём самый большой подарок, который только может подарить Вселенная.⠀ Pregnancy is a beautiful and incomparable thing! My 28 weeks.⠀ Pictures by @frederic.monceau #pregnancy #pregnantbump #mamatobe #maternity
"Мисс Украина-Вселенная 2014" находится на 28 неделе беременности. Девушка рассказала, что узнала, что станет мамой 27 мая, и призналась, что в том день сбылась ее мечта.
Счастливый отец - французский бизнесмен Давид Барокас, с которым Анна познакомилась в 2019 году на день рождении подруги. Их отношения стремительно развивались, и спустя 2 месяца пара объявила о помолвке. 11 июля 2020 года пара связала себя узами брака.
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Анна Андрес - успешная украинская модель и дизайнер ювелирных украшений. Имеет свой бренд - Anna Andres Jewelry.
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Ранее, "Телеграф" сообщал, что звезда сериала "Клон" бразильская актриса Стефани Бриту родила первенца.