Звезда сериала "Клон" впервые стала мамой: первые фото малыша

1 ноября 2020 года бразильская актриса Стефани Бриту впервые стала мамой. Дочь Латиффы и Мохамеда из известного сериала «Клон» родила сына.
Счастливой новостью и первыми снимками малыша актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.
«1.11.2020 Самый счастливый день в нашей жизни», - написала Стефани, сопроводив пост фото ручки и ножек новорожденного.
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Малыша назвали двойным именем Антонио Энрико - в честь дедушки мужа актрисы Игоря Рачковски и отца Стефани.
Свою беременность актриса не скрывала и с удовольствием делилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками с различных «беременных» фотосессий.
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Ранее, «Телеграф» писал, что герцогиню Сассекскую подозревают во второй беременности.