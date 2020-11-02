Звезда сериала "Клон" впервые стала мамой: первые фото малыша

1 ноября 2020 года бразильская актриса Стефани Бриту впервые стала мамой. Дочь Латиффы и Мохамеда из известного сериала «Клон» родила сына.

Счастливой новостью и первыми снимками малыша актриса поделилась на своей страничке в Инстаграм.

«1.11.2020 Самый счастливый день в нашей жизни», - написала Стефани, сопроводив пост фото ручки и ножек новорожденного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 01.11.2020 . O dia mais feliz das nossas vidas! Публикация от @ sthefanybrito 1 Ноя 2020 в 5:48 PST

Малыша назвали двойным именем Антонио Энрико - в честь дедушки мужа актрисы Игоря Рачковски и отца Стефани.

Свою беременность актриса не скрывала и с удовольствием делилась со своими подписчиками в Инстаграме снимками с различных «беременных» фотосессий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sthefanybrito 16 Окт 2020 в 7:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sthefanybrito 8 Окт 2020 в 3:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @sthefanybrito 22 Сен 2020 в 3:34 PDT

Ранее, «Телеграф» писал, что герцогиню Сассекскую подозревают во второй беременности.