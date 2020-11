Меган Маркл спровоцировала слухи о второй беременности

28 октября Меган Маркл подала заявку на отсрочку судебных разбирательств с таблоидами. Новые слушания по делу Меган должны были начаться в начале января 2021 года, а теперь их перенесли на 15 октября 2021 года. Этим решением герцогиня Сассекская и спровоцировала слухи о своей второй беременности.

Поклонники королевской пары не смогли обойти мимо этой новости и посчитав, что процесс отложен на девять месяцев, предположили, что Меган и Гарри ждут пополнение. Ну и чтобы мамочка не волновалась из-за судов, решили их перенести.

В Twitter уже «гуляет» множество «теорий» о беременности герцогини.

«Конфиденциальные причины, по которым была нужна отсрочка ..... 9 месяцев вы говорите ...... ммммммм ...... что еще занимает 9 месяцев?», «Меган Маркл попросила перенести суд над The Mail на осень 2021 года по конфиденциальным причинам, и люди предполагают, что она беременна. Я не слежу за ее маткой, но думаю что это так» - пишут пользователи.

Meghan Markle requested that the trial against The Mail be moved to Autumn 2021 due to confidential reasons and people are speculating she’s pregnant. Not to be a womb watcher but I think so too

— Adaora (@MsAdaO) October 29, 2020