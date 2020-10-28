Джордж и Амаль Клуни познакомились с принцем Гарри и Меган Маркл уже на свадьбе

19 мая 2018 года состоялась пышная свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл, на которую были приглашены многие американские знаменитости. Но как выяснилось, не все звездные гости были знакомы с герцогами Сассекскими.

В частности, актер Джордж Клуни и его супруга Амаль рассказали, что были незнакомы с Гарри и Меган и познакомились с ними только на свадьбе.

Звездные супруги сидели на одних из главных мест на церемонии возле крестной матери Гарри и бывшей советницей принцессы Дианы Кэролин Бартоломью. Как раз Кэролин и узнала от супругов Клуни, что они не знакомы с брачующимися.

«Кэролин Бартоломью спросила у Клуни: "Откуда вы знаете Гарри и Меган?". На что получила неожиданный ответ знаменитости: "А мы не знакомы", – сообщает британское издание Mirror.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 19 Май 2018 в 7:27 PDT

Отметим, что это не все гости, которые не были знакомы с принцем и его избранницей. К примеру, Опра Уинфри, Виктория и Дэвид Бекхэмы, Джеймс Корден тоже раньше не общались с Гарри и Меган.

После свадьбы, семья Клуни и герцоги Сассекские значительно сблизились.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут проводить Рождество вместе с другими членами королевской семьи.