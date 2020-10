Меган Маркл вдруг передумала судиться с таблоидами: в чем причина

Жена принца Гарри Меган Маркл обратилась в суд через своих адвокатов с новым ходатайством. Меган Маркл просит отложить рассмотрение дела в Высшем суде против британских СМИ The Mail on Sunday и MailOnline и их издателя Associated Newspapers из-за публикации отрывков ее личного письма отцу, написанного в 2018 году, сообщает Vanity Fair.

В судебном процессе, который становится все более сложным, герцогиня Сассекская 28 октября подала заявку на отсрочку судебного заседания и вынесение решения в упрощенном порядке, последнее из которых, в случае его принятия, поможет Меган Маркл избежать публичных слушаний дела. Так она сможет избежать встреч с представителями таблоидов, а также со своим отцом Томасом Маркл, с которым Меган сейчас не общается.

Герцогиня надеется, что ее апелляции будут успешными, но если ей будет отказано в упрощенном судебном решении, она вернется в Великобританию для рассмотрения судебного дела в январе 2021 года.

Напомним, что супруга принца Гарри подала в суд на британские СМИ за нарушение авторских прав, неправомерное использование частной информации и нарушение Закона о защите данных.

Как ранее писал "Телеграф", принц Филипп до сих пор разочарован тем, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от королевских полномочий и переехали в США.