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Принц Филипп до сих пор не простил принца Гарри за "Мегзит"

Принц Филипп до сих пор не простил принца Гарри за "Мегзит"
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф

Не только отношения принца Гарри и королевы потерпели неудачу, когда он и Меган Маркл решили покинуть королевскую семью. Когда-то близкие отношения принца Филиппа с его внуком также не восстановились, согласно новой биографии, опубликованной на этой неделе, сообщает издание Vanity Fair.

Ингрид Сьюард, автор "Разоблачение принца Филиппа", говорит, что муж королевы не может понять, почему Гарри, шестой в очереди на престол, захотел покинуть королевскую семью. Филип "ушел" из ситуации, почувствовав, что его не хотят слышать. Хотя изначально ему нравилась Меган и дедушка принца Гарри приложил огромные усилия, чтобы побывать на свадьбе пары в Виндзоре, несмотря на то, что за несколько недель до этого ему сделали операцию на бедре.

 
 
 
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Книга Сьюарда, первая крупная биография Филиппа за более чем 30 лет, в которой рассказывается, что теперь принц Филипп сравнивает Меган с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон, которая спровоцировала кризис отречения, когда вышла замуж за тогдашнего короля Эдуарда VIII в 1937 году.

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Она пишет, что Филип был глубоко расстроен решением Гарри и Меган покинуть Великобританию, и не мог понять решение Гарри покинуть королевскую семью. Он также был глубоко встревожен тем, как пара обращалась с королевой, сделав сенсационное объявление о своем уходе 8 января, прежде чем проконсультироваться с Ее Величеством, которая тогда жила в Сандрингеме.

"Не забывайте, что это мужчина, которому скоро исполнится 100 лет, который посвятил 68 лет своей взрослой жизни поддержке монархии, и это было большим шоком", - отмечает издание.

Как ранее писал "Телеграф", принц Гарри и его супруга Меган Маркл не приедут на Рождество в Великобританию. Пара с маленьким сыном проведет праздник в собственном доме в Калифорнии.

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Принц Гарри, Королевская семья, Принц Филипп, Меган Маркл.

Автор:

Телеграф
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