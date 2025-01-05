Никакой он не Макс Барских: как на самом деле зовут артиста, который был в рядах ВСУ

Певец родом из Херсона и сейчас активно выступает с концертами

Украинского исполнителя, которого все знают под именем Макс Барских, на самом деле не зовут Максимом. Звезда, что выпустился из украинской "Фабрики звезд", скрывает свою личность под сценическим псевдонимом.

По словам певца, псевдоним был вдохновлен сочетанием имени его кумира, американского актера Марлона Брандо, и фамилии писателя Джона Барри. В начале своей карьеры артист хотел создать образ таинственного музыканта.

Настоящее имя и фамилия Макса Барских

34-летний артист родился в Херсоне, который сегодня не дает покоя российским оккупантам. Назвали мальчика при рождении, как и его отца, — Николаем. Фамилия певца — Бортник.

Макс Барских - это Николай Бортник. Фото: instagram.com/max_barskih

Где сейчас певец Макс Барских

В начале апреля 2022 года исполнитель сообщил, что присоединился к ВСУ и начал проходить обучение. Его зачислили в батальон под Киевом, но в резерв, поскольку у него не было военного опыта. Позже артист был назначен ответственным за снабжение.

"Мне хотелось что-то делать, как-то помочь, поддержать дух. Я приехал в Киев, нашёл один батальон, но командир мне сразу сказал, что воинов достаточно, хватает, и я начал выступать с концертами и быть сильнее в том, в чём я могу быть сильнее", — объяснил артист в комментарии ТСН.

Сейчас певец продолжает гастролировать, сочинять музыку и собирать средства для нужд военных. В декабре 2024 года прошел праздничный концерт Барских "Рождественский Звездопад", целью которого было собрать средства для исполнения желаний детей из оккупированных городов.

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