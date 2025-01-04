Пел "Червону калину" и имел звание Народного артиста Украины: что говорит о войне Малинин и где сейчас артист

Певец заявил, что готов пойти воевать за страну-оккупантку Россию

Российский певец Александр Малинин, родившийся в Свердловске (сейчас Екатеринбург), часто посещал Украину с концертами. Артист знает украинский язык, чем не единожды доказывал исполнением композиции "Ой, у лузі червона калина" — сегодняшний символ войны против оккупантов. В 2004 году Малинин даже получил при Кучме звание Народного артиста Украины. Многие считали, что россиянин против агрессии России, однако это далеко не так.

Сейчас исполнителю 66 лет и недавно он заявил, что готов воевать на стороне страны-агрессорши. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне Александр Малинин, где он сейчас и как выглядит.

Что Александр Малинин говорит о войне

Певец, который до 2014 года выступал в украинском Крыму, не осудил аннексию полуострова РФ. При этом он не бросил с поездками в Киев и другие города. К примеру, в 2017 году Малинин выступал во Дворце "Украина", а в 2021 году — приезжал в одесский Болград.

Малинин поет "Два кольори" в киевском Дворце "Украина"

Об полномасштабном вторжении 2022 года Малинин также молчал, однако покинул Россию и улетел в Германию к семье, где он приобрел недвижимость еще в 2010 году. Певец женат на Эмме Малининой. Она врач-гинеколог и владеет в Мюнхене гинекологической клиникой.

Малинин с женой Эммой. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Артист несколько раз навещал РФ, устраивал там концерты и брал участия в телешоу. Вскоре Малинин окончательно вернулся в страну-оккупантку.

Как сейчас выглядит Александр Малинин. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Из-за того, что исполнитель открыто не осудил так называемую "СВО", путинисты начали его критиковать и требовали публично высказать свою позицию. В марте 2024 года Малинин написал в Инстаграме, что он "русский, Гражданин Российской Федерации и Народный артист России", и поэтому, если нужно, пойдет "воевать за Россию".

"Что касается "СВО", то в армии служил, присягу принимал и верен ей до сих пор. Если нужно будет идти родину защищать, я готов", — заявил путинист.

Александр Малинин находится в базе данных "Миротворец".

Один из сыновей артиста, Никита Малинин, также попал в базу преступников "Миротворец" из-за выступлений в аннексированном Крыму в 2017 году.

Путинисты Никита и Александр Малинин. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский лишил артистов-предателей государственных званий. В списке оказался и Александр Малинин.