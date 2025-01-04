Співав "Червону калину" і мав звання Народного артиста України: що говорить про війну Малінін і де зараз артист

Співак заявив, що готовий піти воювати за країну-окупантку

Російський співак Олександр Малінін, який народився у Свердловську (зараз Єкатеринбург), часто відвідував Україну з концертами. Артист знає українську мову, чим не раз доводив виконанням композиції "Ой, у лузі червона калина" — сьогоднішній символ війни проти окупантів. 2004 року Малінін навіть отримав за Кучми звання Народного артиста України. Багато хто вважав, що росіянин проти агресії Росії, проте це далеко не так.

Наразі виконавцю 66 років і нещодавно він заявив, що готовий воювати на боці країни-агресорки. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну Олександр Малінін, де він зараз і як виглядає.

Що Олександр Малінін говорить про війну

Співак, який до 2014 року виступав в українському Криму, не засудив анексію півострова РФ. При цьому він не кинув із поїздками до Києва та інших міст. Наприклад, 2017 року Малінін виступав у Палаці "Україна", а 2021 року — приїжджав до одеського Болграда.

Малінін співає "Два кольори" у київському Палаці "Україна"

Про повномасштабне вторгнення 2022 року Малінін також мовчав, проте залишив Росію і відлетів до Німеччини до сім’ї, де він придбав нерухомість ще 2010 року. Співак одружений з Еммою Малініною. Вона лікар-гінеколог та володіє у Мюнхені гінекологічною клінікою.

Малінін з дружиною Еммою. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Артист кілька разів відвідував РФ, влаштовував там концерти та брав участь у телешоу. Незабаром Малінін остаточно повернувся до країни-окупантки.

Як зараз виглядає Олександр Малінін. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

Через те, що виконавець відкрито не засудив так звану "СВО", путіністи почали його критикувати та вимагати публічно висловити свою позицію. У березні 2024 року Малінін написав в Інстаграмі, що він "руський, Громадянин Російської Федерації і Народний артист Росії", і тому, якщо потрібно, піде "воювати за Росію".

"Щодо "СВО", то в армії служив, присягу приймав і вірний їй досі. Якщо потрібно буде йти батьківщину захищати, я готовий", — заявив путініст.

Олександр Малінін знаходиться у базі даних "Миротворець".

Один із синів артиста, Микита Малінін, також потрапив до бази злочинців "Миротворець" через виступи в анексованому Криму у 2017 році.

Путіністи Микита та Олександр Малінін. Фото: instagram.com/alexandr_malinin

У листопаді 2024 року Володимир Зеленський позбавив артистів-зрадників державних звань. У списку опинився й Олександр Малінін.