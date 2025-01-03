Не губи, а вареники: як спотворила себе путіністка Ассоль з фільму "Пурпурові вітрила"

Від колишньої краси Вертинської більше не залишилося нічого

В індустрії кіно та шоубізнесу не лише талант, а й зовнішній вигляд відіграє ключову роль. Через це багато артистів вдаються до послуг пластичної хірургії, але результати не завжди виправдовують їхні очікування. Подібні маніпуляції часто спотворюють, наприклад путіністку Анастасію Вертинську.

Виконання ролі Ассоль у фільмі "Пурпурові вітрила" 1961 року зробили з Вертинської загальну улюбленицю та надали статусу "радянської Вів’єн Лі". Акторка завойовувала любов глядачів завдяки своїй незвичайній зовнішності: красуня зі східними рисами обличчя та аристократичною зовнішністю.

Як зараз виглядає Анастасія Вертинська

2000 року страх перед старінням привів Вертинську до пластичних хірургів, до них вона зверталася не раз. Після блефаропластики змінилася форма очей, а підтяжка позбавила актрису унікальності.

Згодом Анастасія Вертинська втратила свою природну красу, а пізніше вже на немолодій шкірі стали видно шрами від операцій. Губи також змінили форму і втратили чіткість — вони буквально стали схожі на вареники.

Кінокар’єра путіністки добігла кінця. Її більше не стали брати на головні ролі, а грати другорядних персонажів актриса не хотіла.

Раніше ми писали про уродженку Києва, яка зрадила батьківщину і також спотворила свою зовнішність пластикою. "Телеграф" розповідав, як змінилася Любов Успенська та як виглядає зараз.