Подарувала чоловіку трьох дочок: що відомо про дружину Дмитра Гордона, яка молодша за нього на 17 років

Олеся Бацман любить співати та брати інтерв’ю у цікавих людей

Український інтерв’юер Дмитро Гордон, який розповів про кінець війни 30 грудня, рідко ділиться з публікою своїм особистим життям. І хоча чоловік зрідка публікує в соцмережах спільні фото із нинішньою дружиною, але про більше — замовчує. Олеся Бацман є відомою українською журналісткою та телеведучою, а також головним редактором інтернет-видання "ГОРДОН".

Ведуча молодша за Гордона на 17 років. "Телеграф" розповідає, що відомо про Олесю Бацман та як вона виглядає.

Хто така Олеся Бацман

Народилася 3 жовтня 1984 року у Харкові. 2007 року Олеся закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з відзнакою. З другого курсу почала працювати у харківській суспільно-політичній газеті "Время" та в телевізійній програмі "Комендантська година". 2006 року переїхала до Києва, де шість років працювала редактором у програмі Савіка Шустера. З 2013 року очолює інтернет-видання "ГОРДОН".

Олеся Бацман у юності. Фото: instagram.com/alesiabatsman

У липні 2017 року Бацман запустила авторську програму "Бацман Live" на телеканалі NewsOne, а у вересні того ж року перейшла працювати на "112 Україна". 2 лютого 2021 близько 23:20 ці телеканали (і ZIK) припинили ефірне мовлення за указом Володимира Зеленського. Контент телеканалів був антиукраїнським та проросійським. Олеся Бацман була із тих, хто підтримав блокування пропагандистських каналів в Україні.

Олеся Бацман також веде свій YouTube-канал, на який підписано 250 тисяч людей. Журналістка продовжує брати інтерв’ю у відомих політиків, громадських і культурних діячів та вести з ними прямі трансляції.

Олеся Бацман бере інтерв’ю в Олександра Пономарьова

Шлюб із Дмитром Гордоном

Олеся Бацман одружена з журналістом Дмитром Гордоном з 2011 року, але знайомі вони були ще з 2006 року. Тоді журналістка-початківець брала у нього інтерв’ю. За словами Гордона, пропозицію Олесі він зробив за порадою Олександра Розенбаума.

Бацман молодша за чоловіка на 17 років і є матір’ю для наймолодших дочок Гордона — Санти (2012), Аліси (2016), Ліани (2019). Нагадаємо, що у журналіста також є діти від попередніх стосунків: 32-річний син Ростислав, 29-річний син Дмитро, 25-річна донька Єлизавета та 23-річний син Лев.

Сім’я Гордона і Бацман майже у повному складі. Фото: instagram.com/alesiabatsman

Цікавий факт: Бацман із дитинства займається вокалом. Вона брала участь у кількох телевізійних концертах, у тому числі у 2017 році, коли разом із Гордоном виконала пісню "Вінчані зорями" на фестивалі Віталія та Світлани Білоножко "Мелодія двох сердець".

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