Подарила мужу трех дочерей: что известно о жене Дмитрия Гордона, которая младше его на 17 лет

Алеся Бацман любит петь и брать интервью в интересных людей

Украинский интервьюер Дмитрий Гордон, рассказавший про конец войны 30 декабря, редко делиться с публикой своей личной жизнью. И хотя мужчина изредка публикует в соцсетях общие фото с нынешней женой, но о большем — умалчивает. Алеся Бацман является известной украинской журналисткой и телеведущей, а также главным редактором интернет-издания "ГОРДОН".

Ведущая младше Гордона на 17 лет. "Телеграф" рассказывает, что известно об Алесе Бацман и как она выглядит.

Кто такая Алеся Бацман

Родилась 3 октября 1984 года в Харькове. В 2007 году Алеся окончила филологический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина с отличием. Со второго курса начала работать в харьковской общественно-политической газете "Время" и в телевизионной программе "Комендантский час". В 2006 году переехала в Киев, где шесть лет работала редактором в программе Савика Шустера. С 2013 года возглавляет интернет-издание "ГОРДОН".

Алеся Бацман в юности. Фото: instagram.com/alesiabatsman

В июле 2017 года Бацман запустила авторскую программу "Бацман Live" на телеканале NewsOne, а в сентябре того же года перешла работать на "112 Украина". 2 февраля 2021 года около 23:20 эти телеканалы (и ZIK) прекратили эфирное вещание по указу Владимира Зеленского. Контент телеканалов был антиукраинским и пророссийским. Алеся Бацман была из тех, кто поддержал блокировку пропагандистских каналов в Украине.

Алеся Бацман также ведет свой YouTube-канала, на который подписано 250 тысяч людей. Журналистка продолжает брать интервью у известных политиков, общественных и культурных деятелей и вести с ними прямые трансляции.

Алеся Бацман берен интервью в Александра Пономарева

Брак с Дмитрием Гордоном

Алеся Бацман замужем за журналистом Дмитрием Гордоном с 2011 года, но знакомы они были еще с 2006 года. Тогда начинающая журналистка брала у него интервью. По словам Гордона, предложение Алесе он сделал по совету Александра Розенбаума.

Бацман младше мужа на 17 лет и является матерью для самых младших дочерей Гордона — Санты (2012), Алисы (2016), Лианы (2019). Напомним, что у журналиста также есть дети от предыдущих отношений: 32-летний сын Ростислав, 29-летний сын Дмитрий, 25-летняя дочь Елизавета и 23-летний сын Лев.

Семья Гордона и Бацман почти в полном составе. Фото: instagram.com/alesiabatsman

Интересный факт: Бацман с детства занимается вокалом. Она участвовала в нескольких телевизионных концертах, в том числе в 2017 году, когда вместе с Гордоном исполнила песню "Вінчані зорями" на фестивале Виталия и Светланы Белоножко "Мелодия двух сердец".

Ранее мы писали о жене-украинке МММщика Сергея Мавроди. "Телеграф" писал, где сейчас Елена Павлюченко, которая родом из Запорожья.