"Королева МММ" родом из Запорожья: как выглядит жена-украинка покойного Мавроди и где она сейчас

Елену называли "серым кардиналом" в аферах россиянина

Бывшая жена скандально известного "бизнесмена" Сергея Мавроди обеспечила себе безбедную жизнь благодаря его афере с пирамидой "МММ". Однако после развода и смерти махинатора женщина сменила фамилию. Сейчас ей 55 лет.

Елена Мавроди, в девичестве Павлюченко, родилась в Запорожье 7 июня 1969 года в семье инженеров. Училась в школе № 92, а вне учебы занималась танцами, пением и ходила в театральную студию.

Получив аттестат, Павлюченко устроилась помощником воспитателя в детский сад и заочно поступила на филологический факультет педагогического вуза. В 20 лет Елена заняла второе место на конкурсе "Мисс Запорожье".

Не получив первое место, девушка заявила о краже драгоценностей из примерки. Все были вызваны на допросы, но украшения найдены не были. Позже организаторы заявили, что скандал был устроен в отместку за поражение. В 1992 году Павлюченко приняла участие в конкурсе красоты "Украинская красавица".

Елена Павлюченко в юности

Павлюченко встретила Мавроди в начале 90-х в Москве на телеконкурсе Юрия Николаева "Утренняя звезда". Мавроди, входивший в жюри, был очарован девушкой, а в тот период как раз проводил конкурс моделей для рекламы "МММ". Девушка была признана "Королевой МММ", возглавила модельное агентство "МММ"-моделс" и стала женой российского финансиста.

Сергей Мавроди и Елена Павлюченко

Будучи Мавроди, Елена активно участвовала в бизнесе своего мужа в роли помощницы, но нередко ее называли "серым кардиналом" в махинациях мужа. Также помимо внешней привлекательности, женщина обладала политическими амбициями — не раз она участвовала в выборах в Госдуму (1995, 1998). Деньги на промокампанию ей спокойно давал "гений"-муж.

2 сентября 1996 года Елена родила дочь Екатерину — единственного ребенка Сергея Мавроди. В 2001 году женщина попала в скандал. СМИ писали, что жена основателя финансовой пирамиды была замешана в похищении чужого новорожденного мальчика из роддома якобы для передачи бездетной подруге. Однако прокуратура дело закрыла.

С 1997 по 2003 год Мавроди скрывался от правосудия за финансовые махинации и жил на съемной квартире, пока не был арестован. С Мавроди, сидевшим в СИЗО, Елена развелась в 2005 году и позже сменила фамилию.

Где сейчас Елена Павлюченко

Согласно одним источникам, бывшая жена Мавроди вновь вышла замуж, а по другим — живет с мамой и дочерью от Мавроди в своем доме в Подмосковье. С 2014 года Елена использует псевдонимы Кошкина и Гармония. В 2017 году Павлюченко вступила в Союз писателей России — пишет стихи, также была ведущей и режиссером телепроектов.

Как выглядит Елена Павлюченко сейчас

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