Подавала в суд за сексуальное насилие в 15 лет: что известно об умершей актрисе Оливии Хасси, сыгравшей роль Джульетты

Актрисе пришлось оголиться в несовершеннолетнем возрасте

Сегодня стало известно, что 27 декабря ушла из жизни британская актриса аргентинского происхождения Оливия Хасси. Она обрела славу как самая юная Джульетта, поскольку сыграла персонажа в экранизации трагедии Уильяма Шекспира (1968 год) всего в 15 лет.

О смерти Хасси сообщила ее семья в Инстаграме. Знаменитость скончалась в пятницу в кругу родных и близких.

Чем болела Оливия Хасси

В 2008 году в Оливии диагностировали рак молочной железы. Она выбрала двойную мастэктомию вместо химиотерапии и облучения. После почти 10 лет ремиссии в 2018 году у нее обнаружили рецидив — небольшую опухоль между сердцем и легкими. В этот раз Хасси прошла курс химио- и лучевой терапии. Опухоль уменьшилась до размера горошины. Настоящая причина смерти 73-летней актрисы неизвестна. Вероятно, все произошло по естественным причинам.

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Чем известна Оливия Хасси

Хасси была удостоена "Золотого глобуса" как лучшая актриса за роль Джульетты, но спустя десятилетия она подала иск против кинокомпании Paramount Pictures. Она обвинила студию в сексуальном насилии, ведь на момент съемок обнаженной сцены в фильме ей было всего 15 лет.

Ромео в картине сыграл 17-летний британский актер Леонард Уайтинг. Фильм "Ромео и Джульетта" завоевал две премии "Оскар", три премии "Золотой Глобус" и другие награды.

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Среди знаковых ролей Хасси также Дева Марии, матерь Иисуса Христа в фильме "Иисус из Назарета" (1977), и Матерь Тереза в телекартине "Мать Тереза Калькуттская" (2003). Оливия Хасси была замужем трижды. Актриса родила по одному ребенку от каждого из своих мужей.

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Напомним, что ровно 8 лет назад ушла из жизни Кэрри Фишер. "Телеграф" писал, почему звезду "Звездных войн" похоронили с матерью в один день.