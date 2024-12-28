Подавала в суд за сексуальное насилие в 15 лет: что известно об умершей актрисе Оливии Хасси, сыгравшей роль Джульетты
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Актрисе пришлось оголиться в несовершеннолетнем возрасте
Сегодня стало известно, что 27 декабря ушла из жизни британская актриса аргентинского происхождения Оливия Хасси. Она обрела славу как самая юная Джульетта, поскольку сыграла персонажа в экранизации трагедии Уильяма Шекспира (1968 год) всего в 15 лет.
О смерти Хасси сообщила ее семья в Инстаграме. Знаменитость скончалась в пятницу в кругу родных и близких.
Чем болела Оливия Хасси
В 2008 году в Оливии диагностировали рак молочной железы. Она выбрала двойную мастэктомию вместо химиотерапии и облучения. После почти 10 лет ремиссии в 2018 году у нее обнаружили рецидив — небольшую опухоль между сердцем и легкими. В этот раз Хасси прошла курс химио- и лучевой терапии. Опухоль уменьшилась до размера горошины. Настоящая причина смерти 73-летней актрисы неизвестна. Вероятно, все произошло по естественным причинам.
Чем известна Оливия Хасси
Хасси была удостоена "Золотого глобуса" как лучшая актриса за роль Джульетты, но спустя десятилетия она подала иск против кинокомпании Paramount Pictures. Она обвинила студию в сексуальном насилии, ведь на момент съемок обнаженной сцены в фильме ей было всего 15 лет.
Ромео в картине сыграл 17-летний британский актер Леонард Уайтинг. Фильм "Ромео и Джульетта" завоевал две премии "Оскар", три премии "Золотой Глобус" и другие награды.
Среди знаковых ролей Хасси также Дева Марии, матерь Иисуса Христа в фильме "Иисус из Назарета" (1977), и Матерь Тереза в телекартине "Мать Тереза Калькуттская" (2003). Оливия Хасси была замужем трижды. Актриса родила по одному ребенку от каждого из своих мужей.
Напомним, что ровно 8 лет назад ушла из жизни Кэрри Фишер. "Телеграф" писал, почему звезду "Звездных войн" похоронили с матерью в один день.