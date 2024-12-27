Похоронили с мамой в один день: от чего 8 лет назад умерла звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер и как выглядит могила

В теле "принцессы Леи" было найдено 3 вида наркотиков

Уже восемь лет прошло с момента ухода из жизни легендарной американской актрисы Кэрри Фишер, которая обрела мировую известность благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны". Она скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет.

Кэрри Фишер похоронили вместе с матерью в один день. "Телеграф" рассказывает о причинах смерти родственниц, которых не стало с разницей в сутки.

От чего умерла Кэрри Фишер

23 декабря 2016 года во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес у актрисы произошла остановка сердца. По прибытии в аэропорт, Фишер была доставлена в медицинский центр имени Рейгана, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Это не помогло, и спустя четыре дня "принцесса Лея" скончалась.

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16 июня 2017 года стало известно, что апноэ во сне было одним из факторов, приведших к смерти Кэрри Фишер. В тот же месяц был опубликован отчет патологоанатомов, в котором сообщалось о наличии в организме актрисы следов трех наркотических веществ: кокаина, MDMA и героина.

Актриса Дебби Рейнольдс умерла вслед за дочерью

84-летняя Дебби Рейнольдс скончалась 28 декабря 2016 года, всего спустя сутки после смерти своей дочери. В тот день она перенесла инсульт. Актрисе стало плохо во время подготовки к похоронам Фишер, которой она занималась вместе с сыном.

У звезды "Звездных войн" есть дочь Билли Лурд, сейчас ей 32 года и она также актриса. После смерти матери и бабушки Билли унаследовала 7 миллионов долларов, права на интеллектуальную собственность Фишер (прибыль от книг, торговых марок, права на публичный образ Кэрри), а также прибыль от продажи особняка в Беверли Хиллз, стоимость которого оценивалась в 18 млн долларов.

Звездное семейство - Билли Лурд, Дебби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Фото: Getty Images

Могила Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс

В 2017 году состоялось торжественное открытие мемориала на калифорнийском кладбище Forest Lawn Memorial Park, где похоронены звездные дочь и мама. Скульптура установлена на гранитном постаменте. Она представляет двух близких женщин, обнимающих друг друга.

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