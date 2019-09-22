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По стопам бабушки: дочь Кэрри Фишер сыграет в сериале "Уилл и Грейс"

По стопам бабушки: дочь Кэрри Фишер сыграет в сериале "Уилл и Грейс"
11:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Билли Лурд сыграет в сериале "Уилл и Грейс", в котором когда-то снималась ее бабушка Дебби Рейнольдс.

Дочь Кэрри Фишер ("Звездные войны"), актриса Билли Лурд, станет приглашенной звездой в финальном сезоне сериала NBC "Уилл и Грейс". В свое время в проекте снималась бабушка Лурд и мать Кэрри Фишер - Дебби Рейнольдс.

Как сообщает Deadline, Лурд сыграет роль Фионы Адлер. Фиона - племянница Грейс Адлер (Дебра Мессинг), дочь старшей сестры Грейс (ее играет Мэри МакКормак) и внучка Бобби Адлер - роль Рейнольдс в оригинальном сериале.

Напомним, Дебби Рейнольдс сыграла Бобби Адлер в 12 эпизодах с 1999 по 2006 год, заработав номинацию на "Эмми" в 2000 году.

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25 июля 2019 года канал NBC объявил что одиннадцатый сезон станет последним для сериала. Выход нового сезона запланирован на 2020 год.

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Все по теме:

Сериал, Съемки, Актриса, Кэрри Фишер, Дебби Рейнольдс, Билли Лурд, Уилл и Грейс.
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