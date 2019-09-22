Быть не такой как все не так уж плохо: трейлер сериала от Apple "Дикинсон" (Видео)

Компания Apple представила полноценный трейлер мини-сериала "Дикинсон", главную роль в котором сыграла Хейли Стейнфилд. История расскажет о юности известной американской поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в 19 веке, никто не воспринимает всерьез желание девушки писать, но она не сдается и пытается доказать, что быть не такой, как все, не так уж плохо. Сериал выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября. Отметим, что в этот же день состоится запуск новой стриминговой платформы.