Российский дизайнер молчал о войне, которую начал президент его страны

Известный модельер Валентин Юдашкин, который скончался от рака почки в мае 2023 года, умалчивал об убийствах мирных украинцев, которые совершались российскими солдатами. Именно для них дизайнер создавал военную форму.

В 2008 году Юдашкин принимал участие в создании образцов униформы для военнослужащих Вооруженных сил страны-оккупантки. На президентских выборах 2012 и 2018 годов модельер выступал в качестве доверенного лица диктатора Путина.

Юдашкин похоронен на Троекуровском кладбище, где также покоятся ведущий "Песни года" Евгений Меньшов, МММщик Сергей Мавроди, актриса Светлана Светличная и многие другие российские, среди которых были и пропутинские, артисты.

Как выглядит могила Валентина Юдашкина

Скульптура, которую установили на могиле Юдашкина в мае 2024 года, выполненная в полный рост, создана из бронзы и гранита. У ее основания расположены ткань и ножницы, символизирующие инструменты модельера.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России модельер не высказался против нападения на Украину. В результате из-за своего молчания он лишился возможности представить свою коллекцию на неделе моды в Париже, запланированной на май 2022 года.

Ранее сообщалось, что у Валентина Юдашкина остались вдова Марина, 33-летняя дочь Галина и трое внуков. "Телеграф" писал, что известно о Галине Юдашкиной и как она выглядит.