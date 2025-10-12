"Проклятый" отель Софии Ротару в Крыму отпугивает оккупантов: как он сейчас выглядит (фото)

Россияне опасаются приобретать гостиницу

Украинская певица София Ротару владеет летней резиденцией, а также бутик-отелем Villa Sofia в аннексированном Крыму. Больше всего внимания привлекает именно отель — российские оккупационные власти уже давно проявили к нему интерес.

Что нужно знать:

Бутик-отель Villa Sofia в Ялте, принадлежащий певице, фактически не работает и "национализирован"

Российские оккупанты предлагали использовать его как госпиталь или санаторий для военных

Местные жители опасаются связываться с отелем и считают его "проклятым"

Когда-то уютный бутик-отель Villa Sofia в Ялте, принадлежащий исполнительнице хита "Хуторок" стал символом "роскошной жизни на полуострове". Сегодня же это здание превратилось в один из ярких примеров того, как оккупационная власть трактует права собственности на оккупированной территории.

По данным росСМИ, после аннексии Крыма отель долгое время находился в режиме "реконструкции" и фактически не работал с начала 2020 года. В 2023-2024 годах в оккупационных кругах неоднократно выдвигались инициативы по "национализации" имущества артистки под предлогом ее публичной поддержки Украины.

Не понравилось оккупантам то, что в День Святого Николая и День ВСУ, 6 декабря 2023 года, звезда опубликовала открытку в соцсети, на которой Святой Николай сидит на коленях у украинского защитника и выражает ему благодарность. Об этом тогда заявил коллаборационист Олег Царев.

В своей публикации предатель Украины сообщил, что элитный отель Villa Sofia, принадлежащий певице, выставлен на продажу за 2,5 миллиарда рублей (примерно 1,3 миллиона гривен). Он также добавил, что "национализацию уже давно пора было сделать".

Оккупанты предлагали перепрофилировать виллу под госпиталь или санаторий для российских военных, раненых в боевых действиях. И хотя официальных подтверждений о полном переходе права собственности пока нет, отмечается, что де-факто имущество уже "переписано" на подконтрольные структурам РФ организации.

Бутик-отель Ротару превратился в дом-призрак

В апреле 2025 года в российских источниках появилась информация, что крымчане начали побаиваться гостиницы. Якобы она проклята и поэтому не может найти новых хозяев. Сообщается, что никто из жителей Ялты не хочет связываться с этим домом.

Что известно про отель Villa Sofia

Гостиница была официально открыта в 2007 году. Находится он в центральной части ялтинской Набережной имени Ленина, 31.

Его номерной фонд составляет 12 номеров с роскошными интерьерами: Восточный, Европейский модерн, Французская классика и Французский Марракеш. Из окон номеров открывается вид на Черное море и Ялтинский маяк.

Номер в отеле Villa Sofia Номер в отеле Villa Sofia Номер в отеле Villa Sofia

На территории — ресторан VILLA SOFIA с летней террасой. К услугам гостей — SPA-кабинет, BAR-studio и VIP-зал на 10 персон.

В апреле 2025 года сообщалось, что певица продала свою квартиру в Москве. Эти апартаменты Софии Ротару когда-то подарил мэр российской столицы.