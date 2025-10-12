"Проклятий" готель Софії Ротару у Криму відлякує окупантів: як він зараз виглядає (фото)

Росіяни побоюються купувати готель

Українська співачка Софія Ротару має літню резиденцію, а також бутик-готель Villa Sofia в анексованому Криму. Найбільше уваги привертає саме готель — російська окупаційна влада вже давно проявила до нього інтерес.

Що потрібно знати:

Бутик-готель Villa Sofia в Ялті, що належить співачці, фактично не працює і "націоналізований"

Російські окупанти пропонували використати його як шпиталь чи санаторій для військових

Місцеві жителі побоюються зв’язуватися з готелем і вважають його "проклятим"

Колись затишний бутик-готель Villa Sofia в Ялті, що належить виконавиці хіта "Хуторок", став символом "розкішного життя на півострові". Сьогодні ж ця будівля перетворилася на один із яскравих прикладів того, як окупаційна влада трактує права власності на окупованій території.

За даними росЗМІ, після анексії Криму готель тривалий час перебував у режимі "реконструкції" і фактично не працював з початку 2020 року. У 2023-2024 роках в окупаційних колах неодноразово висувалися ініціативи щодо "націоналізації" майна артистки під приводом її публічної підтримки України.

Не сподобалося окупантам те, що у День Святого Миколая та День ЗСУ, 6 грудня 2023 року, зірка опублікувала листівку у соцмережі, на якій Святий Миколай сидить на колінах в українського захисника і висловлює подяку. Про це тоді заявив колабораціоніст Олег Царьов.

У своїй публікації зрадник України повідомив, що елітний готель Villa Sofia, який належить співачці, виставлений на продаж за 2,5 мільярда рублів (приблизно 1,3 мільйона гривень). Він також додав, що "націоналізацію вже давно час було зробити".

Окупанти пропонували перепрофілювати віллу під госпіталь чи санаторій для російських військових, поранених у бойових діях. І хоча офіційних підтверджень про повний перехід права власності наразі немає, наголошується, що де-факто майно вже "переписано" на підконтрольні структурам РФ організації.

Бутик-готель Ротару перетворився на будинок-примару

У квітні 2025 року у російських джерелах з’явилася інформація, що кримчани почали побоюватися готелю. Нібито він проклятий і тому не може знайти нових господарів. Повідомляється, що ніхто з мешканців Ялти не хоче зв’язуватися із цим будинком.

Що відомо про готель Villa Sofia

Готель був офіційно відкритий у 2007 році. Розташований він у центральній частині ялтинської Набережної імені Леніна, 31.

Його номерний фонд складає 12 номерів із розкішними інтер’єрами: Східний, Європейський модерн, Французька класика та Французький Марракеш. З вікон номерів відкривається краєвид на Чорне море та Ялтинський маяк.

Номер у готелі Villa Sofia Номер у готелі Villa Sofia Номер у готелі Villa Sofia

На території є ресторан VILLA SOFIA з літньою терасою. До послуг гостей – SPA-кабінет, BAR-studio та VIP-зал на 10 персон.

У квітні 2025 року повідомлялося, що співачка продала свою квартиру у Москві. Ці апартаменти Софії Ротару колись подарував мер російської столиці.