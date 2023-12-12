Окупанти загарбали елітний готель Софії Ротару в Криму

Нерухомість Софії Ротару в Криму нібито остаточно вирішили відібрати

Нещодавно Софія Ротару "дала відкоша" російським товстосумам перед новорічними корпоративами. А згодом стало відомо, що влада окупованого росіянами Криму ухвалила рішення щодо "націоналізації" готелю Софії Ротару, який розташований у Ялті.

Нерухомість відомої артистки нібито остаточно вирішили відібрати після того, як у День Святого Миколая вона оприлюднила листівку, де Святий Миколай сидів на колінах в українського військового. Цю інформацію поширив у своєму Telegram-каналі ексдепутат України, колаборант Олег Царьов.

Царьов втішений, що на нерухомість Софії Ротару "наклали лапу"

У публікації він зазначив, що нерухомість продається за 2,5 мільярди рублів. Царьов наголосив, що такий крок щодо розкішного готелю артистки потрібно було давно зробити.

"Скандал із Софією Ротару отримав продовження. Думаю, що жодних сумнівів у тому, на чиєму боці ця артистка, не залишилося. Купила цей маєток Софія Ротару для ведення музичного гуртка для дітей за суму, еквівалентну $500. За цільовим призначенням об'єкт не використовувала. Правильно, що ухвалили рішення про націоналізацію. Давно пора. Декілька років поспіль писав, що це треба зробити", — написав Царьов.

Російським ЗМІ пишуть, що сенатор окупованого півострова Сергій Цеков запевнив, що готель вдасться оперативно продати. Окупанти планують отримані кошти спрямувати на допомогу армії рф. Раніше йшлося про те, що російські громадяни хотіли не лише виручити кошти за майно артистки, а й заселити у будівлю загарбників, однак це реалізувати не вдалося.

У мережі говорили про те, що Ротару нібито знала про наміри окупаційної влади та планувала швидко продати елітний готель "Вілла Софія". За словами росіян, артистка обдзвонювала потенційних покупців та обіцяла оптимальну ціну.

Додамо, що про продаж готелю "Вілла Софія" йшлося задовго до повномасштабного вторгнення рф в Україну. У 2020 році обговорювали наміри Софії Ротару продати нерухомість, бо після окупації до Криму вона не навідувалася. Самі ж росіяни наголошували на тому, що хочуть покарати артистку, яка підтримує Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни писали доноси на Софію Ротару та вимагали "вжити заходів". Російська громадська організація "Ветерани росії" звернулася до Слідчого комітету рф з вимогою продати нерухомість Софії Ротару та передати гроші на підтримку так званої "спецоперації".