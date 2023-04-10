Росіяни пишуть доноси на Софію Ротару і вимагають вжити заходів: чим їм не догодила співачка

Росіяни вирішили "покарати" Ротару

Відома українська співачка Софія Ротару, яка про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі, потрапила в немилість росіянам. "Ветерани росії" написали донос на неї і зажадали вжити заходів.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Так, російська громадська організація "Ветерани росії" звернулася до Слідчого комітету рф з вимогою продати нерухомість Софії Ротару і передати гроші на підтримку так званої "спецоперації". За даними видання, співачка має 120-метрову квартиру на Зоологічній вулиці.

"Ветерани росії" стверджують, що Ротару може допомагати ЗСУ, оскільки у лютому 2022 року вона висловилася проти війни", — йдеться у матеріалі.

У московській квартирі, стверджується, співачку не бачили давно, тому її "потрібно забрати та пустити на потреби незаможним та військовим", цитує видання заяву в СК рф.

Нагадаємо раніше ми писали, що Софія Ротару, яка зникла надовго з радарів, з’явилася в Києві. Артистка приїхала аби вшанувати пам’ять свого чоловіка Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка, якого не стало 20 років тому. Ротару про війну в Україні особливо не висловлюється, тому українська телеведуча Наталія Мосійчук навіть зізналася, що її дратує мовчання артистки і те, що це публічно не засуджують її українські колеги. При цьому, мабуть, росіяни знайшли за що "покарати" співачку.