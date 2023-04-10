Россияне пишут доносы на Софию Ротару и требуют принять меры: чем им не угодила певица

Россияне решили "наказать" Ротару

Известная украинская певица София Ротару, которая о полномасштабном нападении россии на территорию Украины особо не высказывается, не считая обычных постов в соцсети, попала в немилость россиянам. "Ветераны россии" написали донос на неё и потребовали принять меры.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Так, российская общественная организация "Ветераны россии" обратилась в Следственный комитет рф с требованием продать недвижимость Софии Ротару и передать средства в поддержку так называемой "спецоперации". По данным издания, у певицы есть 120-метровая квартира на Зоологической улице.

"Ветераны России" утверждают, что Ротару может помогать ВСУ, так как в феврале 2022 года она высказалась против войны", — говорится в материале.

В московской квартире, утверждается, певицу не видели давно, поэтому ее "нужно забрать и пустить на нужды малоимущим и военным", цитирует издание заявление в СК рф.

Напомним ранее мы писали, что пропавшая надолго с радаров, София Ротару объявилась в Киеве. Артистка приехала чтобы бы почтить память своего супруга Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко, которого не стало 20 лет назад. Ротару о войне в Украине особо не высказывается, в связи с этим украинская телеведущая Наталья Мосийчук даже призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги. При этом, по всей видимости, россияне нашли за что "наказать" певицу.