"Зникла" Софія Ротару з’явилася у Києві: артистка приїхала до чоловіка (фото)

Артистка приїхала до столиці через свого чоловіка.

Виконавиця хітів "Одна калина" та "Червона рута", відома співачка Софія Ротару, яка раніше відреагувала на обстріл українських міст іранськими дронами-камікадзе, приїхала до Києва. Артистка відвідала столицю, щоб вшанувати пам’ять свого чоловіка Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Євдокименка, якого не стало 20 років тому.

На своїй сторінці в Інстаграмі співачка поділилася знімком з Байкового цвинтаря, де і похований її чоловік. 23 жовтня 2022 року – 20-та річниця зі смерті Народного артиста України. На фото Ротару постала біля пам’ятника чоловікові у чорних окулярах та білій куртці.

"20 років…" – коротко підписала щемливий знімок Софія Михайлівна.

Нагадаємо, сама Ротару про повномасштабний напад росії на територію України особливо не висловлюється, не рахуючи звичайних постів у соцмережі. Раніше українська телеведуча Наталія Мосійчук якось зізналася, що її дратує мовчання артистки та те, що це привселюдно не засуджують її українські колеги.

Цікава історія вийшла з єдиним сином артистки Русланом Євдокименком та онуком Анатолієм. Навесні чоловіки намагалися нелегально виїхати з країни через кордон із Молдовою, щоб уникнути мобілізації. Легендарна артистка ж інцидент не прокоментувала.

У липні стало відомо, що онук Ротару раптово опинився у Франції — Анатолію вдалося виїхати з країни, попри його призовний вік.