"Пропавшая" София Ротару объявилась в Киеве: артистка приехала к мужу (фото)

Артистка приехала в столицу из-за своего супруга.

Исполнительница хитов "Одна калина" и "Червона рута", известная певица София Ротару, которая ранее отреагировала на обстрел украинских городов иранскими дронами-камикадзе, приехала в Киев. Артистка посетила столицу, чтобы бы почтить память своего супруга Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко, которого не стало 20 лет назад.

На своей странице в Инстаграм певица поделилась снимком с Байкового кладбища, где и похоронен ее супруг. 23 октября 2022 года — 20-я годовщина со смерти Народного артиста Украины. На фото Ротару предстала возле памятника мужу в черных очках и белой куртке.

"20 лет…" – коротко подписала щемящий снимок София Михайловна.

Напомним, сама Ротару о полномасштабном нападении россии на территорию Украину особо не высказывается, не считая обычных постов в соцсети. Ранее украинская телеведущая Наталья Мосийчук как-то призналась, что ее раздражает молчание артистки и то, что это публично не осуждают ее украинские коллеги.

Интересная история получилась с единственным сыном артистки Русланом Евдокименко и внуком Анатолием. Весной мужчины пытались нелегально выехать из страны через границу с Молдовой, чтобы избежать мобилизации. Легендарная артистка же инцидент не прокомментировала.

В июле стало известно, что внук Ротару внезапно оказался во Франции — Анатолию удалось выехать из страны, несмотря на его призывной возраст.