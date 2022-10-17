Не только Киев: россия атаковала и другие области

Помимо дронов, россия направила и ракеты против спящих украинцев

Утро понедельника, 17 октября, началось для Киева с атаки дронов, — однако не только столица попала под удар, также взрывы слышали в Сумской и Днепропетровской областях.

Как сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, после 5 утра по объектам критической инфраструктуры нанесли ракетный удар. По его словам, без пострадавших не обошлось, однако детали он обещал открыть позже.

Также под удар попала и Днепропетровская область, — глава ОВА Валентин Резниченко рассказал, что по региону выпустили четыре ракеты, три из них сбили, одна попала по объекту энергетической инфраструктуры, поднялся сильный пожар, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, по Никопольскому району стреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно обошлось без жертв.

Как сообщал "Телеграф", россияне уже второй понедельник подряд устраивают украинцам "доброе утро", — ровно неделю назад, 10 октября, рф нанесла массированный ракетный удар по объектам инфраструктуры сразу в ряде областей Украины. Также досталось и гражданским, погибло много мирных украинцев.