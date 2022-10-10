Массированный ракетный обстрел Украины, прилеты в Киеве, Днепре и других городах: все подробности

Взрывы гремят по всей стране

Утром в понедельник, 10 октября россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам — очевидно, это стало местью за взрыв на Крымском мосту. Взрывы им прилеты — во многих украинских городах. Информация о пострадавших и разрушениях постоянно обновляется. "Телеграф" следит за ситуацией онлайн.

10:00 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о новой волне ракет. Оставайтесь в укрытиях.

09:56 Официально: во Львовской области зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры.

09:55 Антон Геращенко сообщает о 5 погибших и 12 раненых в Киеве.

09:50 Зеленский об ударах по Украине.

09:45 А это Обуховское направление.

09.36 Взрывы в Кременчуге.

09.32 Взрывы гремят и в Кировоградской области.

09.28 Кличко сообщает, что прилеты — в Соломенском и Шевченковском районе столицы:

"Столица под атаками российских террористов! Ракеты поразили объекты в центре города (в Шевченковском районе) и в Соломенском районе. Воздушная тревога, а значит и угроза, продолжается. Я обращаюсь ко всем жителям столицы: во время тревоги находитесь в укрытиях". В город, если нет острой необходимости, сегодня лучше не выезжать. Об этом же прошу и жителей пригородов — не ехать сегодня в столицу. Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы".

09.21 Множество прилетов в Днепре, в том числе в жилых кварталах города.

09:15 В Киеве снова прогремел взрыв.

Центр столицы в дыму.

09.05 Сообщается о взрывах в Хмельницком, Житомире, Львове, Тернополе.

08.55 Приходят также сообщения о сбитых (в частности, в Киевской области) ракетах.

08:54 В Киеве прозвучала серия сильных взрывов. Сообщается о попаданиях и горящих в центре города машинах.