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Мощнейший удар за долгое время: как выглядит Киев после обстрела (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В результате атаки пострадало сразу несколько районов Киева Новость обновлена 10 октября 2022, 14:43
В результате атаки пострадало сразу несколько районов Киева

Местами разрушения очень серьезные

Утро понедельника, 10 октября, стало чрезвычайно тревожным для жителей Киева, — тревога длилась там более пяти часов, и за это время в столице зафиксировали целую череду взрывов.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и снял на фото и видео, что там сейчас происходит.

Окончательных данных еще не обнародовано, однако предварительно под удары попали Шевченковский, Соломенский и Подольский районы Киева, есть погибшие и пострадавшие.

По данным мэра Киева Виталия Кличко на 14:30 от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

Среди прочего, пострадала детская площадка:

Удар пришелся и по автомобилям, они горели прямо на улицах.

Сгоревшие авто у парка Шевченко в Киеве 10.10.2022
Автомобили тушили долго
Сгоревшие авто у парка Шевченко в Киеве 10.10.2022
Восстановить их очень вряд ли удастся
Погибший у парка Шевченко в Киеве 10.10.2022
Без жертв к сожалению не обошлось
Парк Шевченко Киев после обстрела 10.10.2022
Пришлось задействовать очень много спасателей

Очень серьезно пострадал бизнес-центр Tower неподалеку от вокзала, — зеркальные окна не сыграли ему на руку.

Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Так выглядит Тауэр издалека
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
При приближении видно настоящие масштабы повреждений
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Первые этажи очень сильно пострадали
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Обшивка падала прямо на дорогу
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Восстановление займет довольно много средств и времени
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Первые этажи пострадали больше всего
Бизнес-центр Tower/Тауэр, где был ДТЕК, после обстрела в Киеве
Жители Киева в откровенном шоке от террора россии

Кроме того, был взрыв и совсем рядом со знаменитым пешеходным "мостом Кличко" на Подоле.

Как видно на снимках с места событий, сам мост получил незначительные повреждения, — удар прошел мимо него на площадку внизу.

Пешеходный мост в Киеве после обстрела 10.10.2022
Как видно, "мост Кличко" продолжает прочно стоять
Пешеходный мост в Киеве после обстрела 10.10.2022
Хоть немножко и потрепан
Пешеходный мост в Киеве после обстрела 10.10.2022
Обломками продырявило заборчики
Пешеходный мост в Киеве после обстрела 10.10.2022
Прилетело мимо моста
По тротуару под пешеходным мостом ударило очень сильно

Работники экстренных служб оказывали помощь как людям, так и друзям нашим меньшим:

Пострадавшие от ракетного удара по Киеву 10.10.2022
Среди пострадавших оказались и дети
Пострадавшие от ракетного удара по Киеву 10.10.2022
Животные тоже нелегко перенесли ракетную атаку
Слова, которые регулярно повторяет каждый украинец

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал две цели ракетного террора россии 10 октября.

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#Киев #Обстрел #Репортаж