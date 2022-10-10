Мощнейший удар за долгое время: как выглядит Киев после обстрела (репортаж)

Местами разрушения очень серьезные

Утро понедельника, 10 октября, стало чрезвычайно тревожным для жителей Киева, — тревога длилась там более пяти часов, и за это время в столице зафиксировали целую череду взрывов.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и снял на фото и видео, что там сейчас происходит.

Окончательных данных еще не обнародовано, однако предварительно под удары попали Шевченковский, Соломенский и Подольский районы Киева, есть погибшие и пострадавшие.

По данным мэра Киева Виталия Кличко на 14:30 от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

Среди прочего, пострадала детская площадка:

Удар пришелся и по автомобилям, они горели прямо на улицах.

Автомобили тушили долго

Восстановить их очень вряд ли удастся

Без жертв к сожалению не обошлось

Пришлось задействовать очень много спасателей

Очень серьезно пострадал бизнес-центр Tower неподалеку от вокзала, — зеркальные окна не сыграли ему на руку.

Так выглядит Тауэр издалека

При приближении видно настоящие масштабы повреждений

Первые этажи очень сильно пострадали

Обшивка падала прямо на дорогу

Восстановление займет довольно много средств и времени

Первые этажи пострадали больше всего

Жители Киева в откровенном шоке от террора россии

Кроме того, был взрыв и совсем рядом со знаменитым пешеходным "мостом Кличко" на Подоле.

Как видно на снимках с места событий, сам мост получил незначительные повреждения, — удар прошел мимо него на площадку внизу.

Как видно, "мост Кличко" продолжает прочно стоять

Хоть немножко и потрепан

Обломками продырявило заборчики

Прилетело мимо моста

По тротуару под пешеходным мостом ударило очень сильно

Работники экстренных служб оказывали помощь как людям, так и друзям нашим меньшим:

Среди пострадавших оказались и дети

Животные тоже нелегко перенесли ракетную атаку

Слова, которые регулярно повторяет каждый украинец

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал две цели ракетного террора россии 10 октября.