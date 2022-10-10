Мощнейший удар за долгое время: как выглядит Киев после обстрела (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4025
Местами разрушения очень серьезные
Утро понедельника, 10 октября, стало чрезвычайно тревожным для жителей Киева, — тревога длилась там более пяти часов, и за это время в столице зафиксировали целую череду взрывов.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и снял на фото и видео, что там сейчас происходит.
Окончательных данных еще не обнародовано, однако предварительно под удары попали Шевченковский, Соломенский и Подольский районы Киева, есть погибшие и пострадавшие.
По данным мэра Киева Виталия Кличко на 14:30 от ракетных ударов в Киеве погибли 5 человек, 51 пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.
Среди прочего, пострадала детская площадка:
Удар пришелся и по автомобилям, они горели прямо на улицах.
Очень серьезно пострадал бизнес-центр Tower неподалеку от вокзала, — зеркальные окна не сыграли ему на руку.
Кроме того, был взрыв и совсем рядом со знаменитым пешеходным "мостом Кличко" на Подоле.
Как видно на снимках с места событий, сам мост получил незначительные повреждения, — удар прошел мимо него на площадку внизу.
Работники экстренных служб оказывали помощь как людям, так и друзям нашим меньшим:
Как сообщал "Телеграф", ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал две цели ракетного террора россии 10 октября.