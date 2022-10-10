Цифра дня: 337 минут продолжалась воздушная тревога в Киеве 10 октября

Уже очень давно жителям Киева не приходилось так "тревожиться"

В понедельник, 10 октября, сразу ряд областей Украины потерпел от российских ракет, — очень сильно досталось и Киеву. Кроме прилетов, там зафиксировали еще и рекордную длительность воздушной тревоги.

Украинская столица была под угрозой ракетных ударов более пяти с половиной часов, сообщает "Телеграф".

Отметим, что объявили воздушную тревогу в Киеве 10 октября в 06:47, а закончилась она только в 12:24, — суммарно это длилось 5 часов и 37 минут или 337 минут.

Стоит заметить, что после отхода российских оккупантов из Киевской области там было относительно спокойно и тревоги волновали жителей далеко не так часто, как на прифронтовых территориях.

В частности, за весь сентябрь в Киеве была 25 раз объявлена воздушная тревога общей длительностью в 14 часов и 39 минут. А утром 10 октября на киевлян обрушилась сразу треть месячной "тревожности".

Для сравнения - сколько длилась воздушная тревога в Киеве в сентябре 2022 года

Как сообщал "Телеграф", несмотря на хорошую работу средств противовоздушной обороны в Киеве не обошлось без прилетов, — взрывы были прямо в центре столицы.

Также, к сожалению, известно о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Киеву 10 октября.