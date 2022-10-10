В центре Киева прогремели взрывы: первые фото и видео с места событий
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Вследствие удара есть жертвы
Утро понедельника, 10 октября, началось для украинцев с масштабной воздушной тревоги и череды ракетных ударов, в частности, по Киеву. В Шевченковском районе столицы было сразу несколько взрывов, после чего начался пожар.
"Телеграф" собрал вместе фото и видео с места событий.
Отмечается, что сразу несколько ракет пролетели на Киев, после чего, как сообщил мэр Виталий Кличко, в Шевченковском районе прогремела череда взрывов.
Сразу после инцидента на место выдвинулись экстренные службы.
Как сообщила "Суспільному" представитель ГСЧС Водолага, в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах есть травмированные и погибшие. Информация уточняется.
Прилет ракеты случился прямо во время прямого эфира BBC:
Столб дыма после удара видно издалека:
В городе горят автомобили прямо на улице:
В районе прилета многие здания получили повреждения:
Среди прочего прилетело и на детскую площадку:
Еще одна ракета упала рядом с парком Шевченко, — это был результат роботы средств противовоздушной обороны, сообщают наши источники в КГГА.
Как известно, во время масштабной воздушной тревоги ракетный удар нанесли по Днепру и Киеву, также были сообщения о работе ПВО в Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.
Как сообщал "Телеграф", еще до этого ночью 10 октября враг нанес ракетный удар по жилым домам Запорожья, — без погибших не обошлось.