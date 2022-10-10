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Без жертв не обошлось: стали известны первые последствия российского удара по Запорожью (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Спасатели работают на месте трагедии Новость обновлена 10 октября 2022, 08:21
Спасатели работают на месте трагедии

Количество пострадавших может увеличиться

Запорожье ночь за ночью подвергается ракетным атакам россиян. Ракетный удар в ночь на 10 октября снова пришелся на жилой дом — у пятиэтажки в центре города "сложился" один из подъездов после прилета. Есть погибший — по состоянию на 6:00 известно про одного человека.

Об этом сообщил и.о. городского головы Анатолий Куртев. Также есть пятеро пострадавших, среди которых несовершеннолетний. У ребенка — порезы обломками стекла.

На месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут оставаться живые люди.

Взрыв в Запорожье 10.10
Последствия ракетной атаки на Запорожье
Обстрел Запорожье 10.10
Часть дома превратилась в руины

Враг обстрелял город около двух ночи десятью ракетами. Как минимум одна не взорвалась — в соцсетях появились ее фото на траве. Взрыв также повредил высоковольтную опору — часть маршрутов троллейбусов отменены до окончания ремонта. Момент попадания ракеты в дом запечатлела камера.

Накануне ракетная атака по Запорожью забрала жизнь более десяти человек — оккупанты попали в многоэтажное здание. Военный эксперт считает, что ракетными атаками россияне пытаются запугать украинцев. Как ранее обстреливали Николаев, так теперь и Запорожье ввиду стратегического расположения города вблизи южной линии фронта.

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#Запорожье #Жертвы