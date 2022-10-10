россия убивает украинцев: что известно про жертв масштабной ракетной атаки на Украину

Количество погибший по Украине в результате ракетной атаки уточняется

Утро 10 октября началось с ракетных ударов по Украине — россияне атаковали Киев, Днепр, Львов, Житомир и другие города страны. В некоторых точках прилета уже известно про пострадавших и погибших — россия обстреляла людей в тот момент, когда многие добирались на работу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что погибли люди в Днепре и Киеве. Он также опубликовал видео пожара после прилета.

Жителей пригорода Киева просят не ездить в столицу. Зафиксировано несколько мест атаки, в том числе и в центре города, пострадавшие есть на нескольких точках, сообщают в ГСЧС. На месте прилетов горят машины на дороге. Метро столицы остановили — оно работает как укрытие. Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о гибели 5 человек и ранении 12.

Одна из ракет в столице упала в районе парка Шевченко и попала в детскую площадку.

В Днепропетровской области в результате атаки также есть погибшие и пострадавшие — об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. По предварительным данным россияне могли попасть в жилой квартал, вероятно есть прилет рядом с остановкой общественного транспорта.

Есть ли пострадавшие в других городах-целях российской атаки уточняется — во многих из них, в частности во Львове и Житомире перебои со связью, водо и электроснабжением.

Как ранее сообщал "Телеграф", ракетный удар по Запорожью россияне нанесли 10 октября еще до рассвета. В результате погиб человек, более 20 удалось спасти.