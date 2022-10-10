Лукашенко терміново скликав військових через ситуацію в Україні: що відомо

У Білорусі екстрено зібрали силовиків та військовослужбовців

У Білорусі, де нещодавно звинуватили Україну в підготовці провокацій на кордоні, екстрено зібрали військовий та силовий блоки. Термінову нараду скликав самопроголошений президент країни Лукашенко.

Про це повідомив Телеграм-канал "Пул Першого". Варто зазначити, що нарада у Білорусі скликається терміново в той час, як росія накрила міста України масованими ракетними атаками. Подібні екстрені заходи Лукашенко вживав і 24 лютого.

"Президент сьогодні проводить нараду з військовими та силовиками. Початок об 11:00", — йдеться у повідомленні.

Нарада відбувається у Палаці незалежності. Інших подробиць поки що не наводиться.

UPD: Лукашенко заявив, що домовився з путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ у Білорусі.

"Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання — армія, Збройні Сили Республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося", — йдеться у повідомленні.

Також самопроголошений білоруський лідер повідомив, що нібито "по неофіційних каналах його попередили про завдання удару з території України".

"Доведіть президентові України та іншим божевільним, що Кримський міст їм здасться квіточками, якщо вони торкнуться своїми брудними руками хоч одного метра нашої території", — пригрозив Лукашенко.

Додамо, що тема про можливе вторгнення білоруських сил на територію України не йде з інформаційного порядку денного. Загострилася вона і на тлі екстреної наради 10 жовтня. Тим часом, радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив у своєму Телеграм-каналі, що про жодний наступ з Білорусі не йдеться.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко вже збирав нараду із військовими, 4 жовтня. Тоді він публічно підтвердив участь Білорусі в так званій "спецоперації". Лукашенко відкрито заявив, що його країна бере участь і не ховається: "Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не надсилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич оцінив білоруську загрозу. За його словами, вторгнення малоймовірне, але Лукашенко дав небезпечний сигнал.