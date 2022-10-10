Війна — день 229: окупанти посилюють обстріл мирних міст і знову розігрують карту Білорусі

Оперативно про головне 10 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 229 днів. Після вибуху на Кримському мосту окупанти посилили ракетний терор мирних українських міст та продовжили обстрілювати житлові будинки та цивільні об’єкти. Водночас ЗСУ продовжують досягати успіху на фронті, поступово звільняючи Харківську та Луганську області. На тлі цього росія, очевидно, вирішила активізувати білоруського диктатора олександра лукашенка, який останніми днями все частіше говорить про підготовку нападу на його країну з боку України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 10 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що Нікополь зазнав обстрілу з РСЗВ

Нагадаємо, про те, що відбувалося 7 жовтня, читайте у трансляції:"Війна — день 226: ЗСУ вдалими атаками "вітають" путіна з ювілеєм" .

Інформація за 8 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 227: на Кримському мості трапився "бавовна", ЗСУ продовжують наступ"

Дані за 9 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 228: окупанти отримують від ЗСУ і продовжують ядерний шантаж"