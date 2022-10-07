Війна — день 226: ЗСУ вдалими атаками "вітають" путіна з ювілеєм

Оперативно про головне 7 жовтня

Широкомасштабне вторгнення військ рф в Україну триває вже 226 днів. Окупанти продовжують невдало атакувати на Бахмутському напрямі. Водночас українські сили оборони розпочали деокупацію Луганщини. Експерти вважають, що рельєф Луганської області ідеально підходить для успішних атак ЗСУ на цьому напрямі. Через провали на фронті загарбники продовжують ракетний терор. Напередодні росіяни вдарили по Запоріжжю. Додамо, 7 жовтня президенту рф володимиру путіну виповнюється 70 років. У росії з цього приводу молитимуться 2 дні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 223: ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину і знищують окупантів на Донбасі"

Інформація за 5 жовтня доступна у матеріалі: "Війна — день 224: ЗСУ звільняють Луганщину та наступають на Херсонщині".

Нагадаємо, дані за 6 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах".