Успіхи є, але повертатися поки зарано: що відбувається з настанням на Луганщині

Повертатися на малу батьківщину тим луганчанам, які вимушено покинули її через війну, краще не варто

Українські захисники успішно увійшли на територію Луганської області та роблять усе можливе для швидкого звільнення міст та сіл. Утім, щільність ворожого вогню навіть над деокупованими населеними пунктами надто висока, що зберігає серйозну небезпеку для мирних українців. Саме тому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує: всім бажаючим опинитися вдома поки ще рано пакувати валізи для повернення.

Про це він повідомив в особистому Telegram-каналі. Окрім іншого, чиновник підкреслив — скоро з регіону з’являться нові добрі новини, адже ЗСУ щосили працюють над тиском на окупантів.

Ті, до речі, демонструють значне падіння морального духу. На Луганському напрямку наші військові вже бачили і призваних на війну колишніх в’язнів, що зараз поповнили лави ПВК "Вагнера", і навіть свіжих мобілізованих росіян.

"Це видовище "обійняти та плакати", — говорить Гайдай. — Вони погано екіпіровані, вони не знають, куди їх привезли, не орієнтуються на місцевості і взагалі не розуміють, що за війна тут іде".

Деякі з окупантів були б не проти поживитися чимось із пожитків місцевих жителів, але їхні "попередники" вже винесли все більш-менш цінне та забрали із собою. Тому навіть грабувати на окупованих територіях росіянам нема чого.

Крім цього Сергій Гайдай підкреслив, що ведуться не тільки роботи зі звільнення населених пунктів, а й щодо підтримки населення, яке залишилося на цій території. У тій же Білогорівці, за словами чиновника, зараз перебуває не більше 15-20 людей. Однак їм регулярно підвозиться гуманітарна допомога. Варто зазначити, що її розбирають за лічені хвилини — щоб не дозволити розвідці противника відкоригувати вогонь та розстріляти машини з важливим вантажем.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ввечері 5 жовтня ЗСУ вже прозвітували про деокупацію шести сіл на території Луганщини. Їхні назви поки що залишають у секреті, щоб ворог не спробував їх накрити шквальним вогнем.