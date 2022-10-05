У ЗСУ потужні успіхи на Луганщині: Гайдай повідомив подробиці

Українські війська вибивають окупантів із Луганщини

ЗСУ продовжують контрнаступ на Донбасі та вже розпочали звільнення Луганської області.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, станом на вечір середи, 5 жовтня, йдеться про звільнення шести населених пунктів.

Він не став говорити, що це за населені пункти, пославшись на те, що окупанти можуть спробувати просто "стерти їх з лиця землі".

За словами Гайдая, на звільнення чекають люди навіть у тих населених пунктах, які перебували в окупації з 2014 року, проте він закликав мешканців тимчасово непідконтрольних територій триматися якомога далі від фронту або перебувати неподалік укриття.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня Гайдай заявляв, що ЗСУ розпочали звільнення Луганської області, а в деяких населених пунктах вже піднято українські прапори.

При цьому, як повідомляла розвідка Великобританії, українські військові вже могли взяти під вогневий контроль найважливішу дорогу Сватове — Кремінна, яка є одним із головних способів постачати угруповання військ у Сєвєродонецьку та Лисичанську з росії.