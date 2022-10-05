"Підіймаються українські прапори": ЗСУ офіційно розпочали звільнення Луганщини (карти)

Невідомо, які саме селища чи міста взяті під контроль

Внаслідок активного наступу Збройних сил України українські військові нарешті офіційно почали звільнення від російських окупантів території Луганської області. Вони вже взяли під контроль кілька населених пунктів, де наразі відбувається зачистка від загарбників.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай на своїй TikTok-сторінці. За його словами, військові Збройних сил України зараз підіймають український прапор над кількома звільненими від російської армії населеними пунктами Луганської області. Про які саме селища чи міста йде мова, він не повідомляє.

Відеозвернення Сергія Гайдая

Слід зазначити, що нещодавно українські захисники звільнили село Ольгівка Харківської області. Воно знаходиться поблизу адміністративного кордону Луганської області, тож можна припустити, що наступ ЗСУ відбувається поблизу цієї місцевості.

Село Ольгівка поблизу Луганщини

Крім того, Інститут вивчення війни (ISW) опублікував свіжі карти наступу українських військових на кількох напрямках. За їхніми даними, ЗСУ продовжували просуватися в східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись за річку Оскіл і все більше загрожуючи російським позиціям у Луганській області. Тобто початок звільнення території Луганщини вже зараз є цілком ймовірним.

Карти ISW

Карти ISW

Як повідомляв "Телеграф" раніше, боєць Сил спеціальних операцій розповів, чим наступ на Херсонщині відрізняється від наступу на сході України. Є ймовірність, що росіяни вже попадають у нові котли.