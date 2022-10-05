Ключовий шлях на Луганщині: британська розвідка назвала можливу мету ЗСУ

Траса Сватове - Кремінна важливий логістичний маршрут окупантів

Українські військові активно просуваються не лише на Херсонщині. Вони зміцнили свої позиції на захід від Сватового. Ці позиції є важливими для майбутньої деокупації Луганської області.

Британська розвідка у своєму зведенні наголосила, що українським військовим вдалося проникнути на 20 км через Оскіл у бік вузла поставок міста Сватове. Вони вважають, що Україна може вдарити по ключовій дорозі Сватове — Кремінна з артилерійських систем. Це ще більше обмежить для росії можливості щодо постачання своїх угруповань на сході.

У політичному плані росії також доведеться напружитися — через наближення ЗСУ до адмінкордону Луганської області, який росія анексувала напередодні. Траса Сватове — Кремінна все ще під контролем Росії, але росіяни в районі вже заявляли про присутність українських розвідгруп. У Сватовому відступали частини із міст, звільнених ЗСУ раніше.

Карта контрнаступу ЗСУ на лінії Сватове-Кременна

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Кремінній зник мобільний зв’язок. Він вважає, що окупанти намагаються припинити спілкування місцевих жителів з воїнами ЗСУ, а також розповсюдження новин у Луганській області та початку паніки.

В Сватовому інтернету немає з 11 вересня. Інформацію місцеве населення може отримувати чи з телевізора, чи з соцмереж. Телефонний зв'язок працює нестабільно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку військових експертів, Сватове нарівні зі Старобільськом є важливими логістичними центрами і їхнє звільнення обрушить фронт росії в Луганській області. У Сватове втекли не найбоєздатніші частини російської армії, але важливо провести підготовку до процесу деокупації.