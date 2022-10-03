"Обвалиться увесь їх фронт": військовий аналітик розповів, що змусить росіян тікати з Луганщини

Для цього українським військовим треба звільнити від росіян два міста на Луганщині

Після того як Збройні сили України остаточно звільнили від російських окупантів Лиман (Донецька область) у них відкрилися нові можливості для наступу. Зокрема, у напрямку одразу кількох логістичних центрів російських військ.

Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін інтерв'ю "Радіо НВ".

На його думку, звільнення Лимана відкрило "ворота" для подальшого наступу на Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. На додачу до цього попередні успіхи біля Куп'янська та розширення там українського плацдарму дадуть змогу звільнити ще й Сватове та Старобільськ — саме вони є головними центрами логістики ворожої армії.

"Якщо ці два пункти будуть звільнені, це обвалює весь їхній північний фронт, весь фронт, в окупованій, захопленій Луганській області. І змусить їхнє військо відійти, з одного боку, на територію РФ, а з іншого — на південь, в ОРДЛО, до самого міста Луганська", — пояснив військовий аналітик.

На його думку, після цього наступ Сил оборони України розвиватиметься ще краще. При цьому Левін зазначив, що він достеменно не знає оперативних планів ЗСУ, однак точно може сказати, що діють вони грамотно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військовий оглядача та блогер Олександра Коваленка, ситуація біля Сватового дуже нагадує те, що відбувалося поблизу Куп'янська, який українські військові вже звільнили.